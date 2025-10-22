Vox critica las «falsas promesas» de la Junta sobre la sanidad: «Moreno va a poder hacer magia» Manuel Gavira, portavoz del partido, ha matizado que «la mayoría de los males que tiene la atención sanitaria en Andalucía no los ha provocado el PP, sino que los provocó el PSOE»

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha criticado este miércoles las «falsas promesas» del Gobierno andaluz del PP-A para mejorar la sanidad pública y ha dicho que aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sea «rey mago, no va a poder hacer magia» en el tiempo que queda para la celebración de las elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026.

Así se ha pronunciado Gavira durante su intervención en el debate general sobre la situación de la sanidad pública andaluza celebrado en el Parlamento, sobre todo, a raíz de la crisis en el programa del cribado de cáncer de mama.

Ha señalado que «la mayoría de los males que tiene la atención sanitaria en Andalucía no los ha provocado el PP, sino que los provocó el PSOE», y ha añadido que, sin embargo, el gobierno de los populares lleva siete años ya y «no ha resuelto ni uno» de los problemas, y ahora en «siete meses», teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones autonómicas, «no va a poder hacer lo que no ha hecho en siete años».

«En estos siete años, se han dedicado a hacer exactamente lo mismo que hacían los socialistas», ha denunciado Gavira, quien ha pedido no llamar «un error» a lo ocurrido con el cribado del cáncer de mama, sino «dejadez» por parte de la administración, y ha advertido de que si se «ocultaciones y manipulaciones, se llama delito».

Ha dicho que la administración de Moreno «sabía que la principal causa de muerte por tumor en Andalucía para las mujeres es el cáncer de mama», y le ha reprochado que sólo caiga en la «autocomplacencia» diciendo que es el gobierno que «más dinero están invirtiendo en la atención sanitaria pública». «Claro, también están llegando más recursos, más fondos y estamos pagando más impuestos», ha dicho.

Para el portavoz de Vox, el problema es el modelo y la gestión, y se ha mostrado convencido de que el gobierno del PP-A «no será capaz de resolver el problema», porque lo único que ofrece son «ocurrencias», como el comité de expertos, que demuestra que «los altos cargos que han nombrado durante estos siete años son unos incompetentes».

Ha reclamado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que escuche a los profesionales sanitarios porque son los que «conocen las carencias», y le ha recrimidado que se hiciera «caso omiso» a esas mujeres que «llevaban diciendo desde hace muchos meses que se estaba jugando con sus vidas».

Para Gavira, lo único que interesa a Moreno con la atención sanitaria es «no perder un voto y menos quedando tan pocos meses de legislatura», de ahí que Sanz haya sido nombrado consejero de Sanidad.

«Lo que nos espera desde ahora hasta que termine la legislatura es eso que se le da también a Sanz, más promesas, más anuncios, más personal sanitario, más inversión, más de esto y más de lo otro», ha dicho el portavoz de Vox.

«Parece que vienen a descubrir o a revolucionar, y no van a hacer absolutamente nada. Está demostrado ya que por mucha más inversión y mucho más recursos que ustedes pongan, no se logra dar con el resultado o con la solución a los problemas que tiene la atención sanitaria», ha añadido.