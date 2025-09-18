Villamandos defiende que las universidades andaluzas afrontan «en las mejores condiciones» el último año de legislatura El consejero ha señalado que la Junta de Andalucía «ha acometido la mayor reforma del sistema universitario andaluz de los últimos 30 años»

Europa Press Jueves, 18 de septiembre 2025

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido que las universidades públicas andaluzas afrontan el último año de legislatura «en las mejores condiciones, con una financiación récord, con una oferta renovada de títulos y con mejoras salariales para el conjunto del personal».

Con motivo de la celebración del acto de apertura del curso académico en la UJA, el consejero ha señalado que la Junta de Andalucía «ha acometido la mayor reforma del sistema universitario andaluz de los últimos 30 años».

Al margen de la programación académica, el consejero ha asegurado que las instituciones académicas cuentan en este 2025 con «una financiación histórica» a través del modelo de financiación, que ha supuesto un incremento de fondos de casi el 30 por ciento desde el año 2018.

En ese contexto, ha remarcado que las universidades públicas andaluzas dispondrán este año de 16 millones de euros adicionales para poner en marcha acciones específicas de digitalización y sostenibilidad, que se concretarán en una mesa técnica conformada a tal efecto por las consejerías de Universidad y Hacienda, así como por las propias instituciones.

En el caso de la UJA, ésta recibirá este año 2025 mediante el nuevo instrumento de distribución y gestión fondos por valor de 109 millones. El pasado ejercicio esta financiación se cuantificó en 106,6 millones, lo que supuso 5,1 millones más que en 2023 y un incremento del 22,3 por ciento con respecto al año 2018.

Además de estas transferencias de la Junta, esta institución, igualmente, contó el pasado ejercicio con más de 7,1 millones adicionales a través de diferentes vías --convocatorias de ayudas de I+D lanzadas por la Consejería de Universidad, el impulso al plan propio de investigación o el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras, entre otros--.

En el plano normativo, el consejero de Universidad también ha incidido en la reforma que supondrá la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que se encuentra en sus últimos trámites administrativos antes de poder enviarla al Parlamento para su debate y aprobación. «Se trata de una norma de gran calado que va a marcar el presente y el futuro de nuestras universidades, garantizando su excelencia y calidad para seguir ganando competitividad», ha puntualizado.

En la esfera de la investigación, el titular de Universidad ha resaltado los esfuerzos de la Junta centrados en desarrollar incentivos para garantizar la carrera investigadora y para promover proyectos en cinco ámbitos estratégicos para la economía andaluza: las sociedades inteligentes, la agrotecnología, los recursos naturales, las industrias tractoras y la transición ecológica.

«Entre este septiembre y el próximo mes de enero, desde la Consejería vamos a movilizar alrededor de 304 millones para favorecer la I+D, a los que se suman los 59 millones activados para acelerar la innovación a través de la iniciativa InnovAndalucía», ha dicho Gómez Villamandos.