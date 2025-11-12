Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Villamandos asegura que con la LUPA culmina la mayor reforma universitaria para dotar de un marco estable a la educación superior

El consejero de Universidad resalta en el Parlamento que la nueva Ley Universitaria ampliará los derechos del estudiantado, estabilizará la carrera académica y mejorará la gobernanza

Ideal

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:19

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado durante el debate de totalidad en el Parlamento del proyecto de Ley ... Universitaria para Andalucía (LUPA), al que el Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado 1 de octubre, que con esta norma culmina la mayor reforma universitaria que «dotará a la comunidad de un marco adecuado y estable para que las universidades andaluzas, además de seguir siendo buques de conocimiento, innovación y progreso, puedan mirar al futuro con seguridad y certidumbre». Así, ha destacado que este texto legal tiene como objetivos principales proteger el sistema público universitario, ampliar los derechos del estudiantado, estabilizar la carrera académica, impulsar la internacionalización, mejorar la gobernanza, potenciar la transparencia de las instituciones académicas o la autonomía en políticas de personal, académica y de organización.

