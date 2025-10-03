Villamandos asegura que la Junta seguirá dotando a las universidades «de los mejores recursos públicos» El consejero ha subrayado que las universidades públicas andaluzas reciben «más dinero que nunca por parte de la Junta» a través del modelo de financiación, «un instrumento vivo que ofrece a nuestras universidades una financiación récord de 1.757,9 millones de euros»

Europa Press Viernes, 3 de octubre 2025, 13:39

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que «el trabajo y el esfuerzo» han permitido una reforma de calado del sistema público universitario andaluz, «reforma en la que este último año de legislatura vamos a incidir para seguir dotando a nuestras instituciones de educación superior de los mejores recursos públicos».

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en comisión parlamentaria, donde ha remarcado que encaran este último curso en las mejores condiciones, «con una financiación récord, una oferta renovada de títulos y mejoras salariales para el conjunto del personal, gracias a los acuerdos alcanzados entre todos».

De este modo, ha subrayado que las universidades públicas andaluzas reciben «más dinero que nunca por parte de la Junta» a través del modelo de financiación, «un instrumento vivo que ofrece a nuestras universidades una financiación récord de 1.757,9 millones de euros».

Todo ello, apostilla, «sin tener en cuenta todavía la carrera horizontal del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas), a la espera de contar con la información detallada por parte de las propias universidades». Además, ha resaltado que Andalucía está cerca del 1% del PIB -objetivo que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)-- para el sistema público universitario «solo con la inversión del Gobierno andaluz».

Igualmente, durante su comparecencia, Gómez Villamandos ha resaltado el trabajo que se está haciendo para la autorización de la anualidad 2025 del Plan de Infraestructuras, que contempla 80 millones de remanentes de tesorería no afectados en cuatro años --20 millones de euros por año-- y que comenzó en 2024.

Además, el consejero ha puesto en valor la existencia de una oferta académica adaptada a las necesidades de la sociedad, con 199 nuevas titulaciones en las universidades públicas hasta 2028, 40 de las cuales se estrenan este curso 2025/2026. Así, ha incidido en que este año las instituciones académicas «van a estrenar el mayor número de titulaciones tras tener que ceñirse año tras año a una oferta que no han podido actualizar en casi tres lustros», toda vez que ha precisado que «estamos en pleno proceso de nuevas aportaciones de nuestras instituciones públicas de educación superior para mejorar esa programación viva y dinámica».

También ha apuntado que los grados y másteres de las universidades públicas andaluzas han pasado de 1.312 en 2018 a 1.562 en 2025, lo que supone la incorporación de 250 títulos nuevos, un 16% más. «Se trata de la mayor subida de la historia del sistema público desde la creación de las universidades de Almería, Jaén y Huelva», ha enfatizado, al tiempo que ha destacado «la apuesta» de la Consejería por el título de Medicina, que oferta en torno a 1.300 plazas de nuevo ingreso, lo que hará que «sea el año en el que más estudiantes ingresen en el sistema público a estos grados, que pueden estudiarse en cualquier provincia de nuestra comunidad». Al respecto, ha recordado que el precio de los créditos en esta carrera es el más barato de España, concretamente de 12,62 euros.

Asimismo, ha resaltado que Andalucía es la comunidad autónoma que más plazas públicas de nuevo ingreso de grado, máster y doctorado ofrece para el curso 2025/2026 al estudiantado universitario en el conjunto del país, con 78.773, casi el 18% de la oferta pública disponible a nivel nacional, destacando, además, que mientras que en España las plazas de grado de nuevo ingreso en las privadas suponen un 35% del total, en la comunidad andaluza no llega al 11%.

Por otra parte, y en materia de recursos humanos, el consejero de Universidad ha afirmado que se trata de una legislatura «en la que hemos mejorado, claramente, las condiciones laborales para el personal, alcanzando acuerdos históricos a través del diálogo con las universidades públicas y las organizaciones sindicales». Se ha referido así a los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI), que se convocan anualmente y que en la primera convocatoria de 2024 han beneficiado a casi 13.000 miembros de la comunidad universitaria, y al desarrollo, por primera vez en la historia, de la carrera horizontal del PTGAS.

Política social

Gómez Villamandos también ha puesto el acento en el marcado carácter social de la política universitaria en Andalucía, destinando este curso 2025/2026 al menos 54 millones de euros a medidas sociales de apoyo al estudiantado.

Así, se ha referido a la reserva del 1% adicional de plazas de ingreso para alumnos en situación de vulnerabilidad, una medida de la que se han beneficiado 342 jóvenes durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025, a los que hay que sumar los 241 que lo harán el próximo año académico, hasta un total de 583.

Ha puesto en valor el decreto que regula los precios públicos universitarios en Andalucía, «el más social» de toda España al incluir medidas como la congelación un año más de los precios de las matrículas o la ampliación de la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que no cumplan los requisitos a causa de un accidente o enfermedad graves. Ha apuntado también a otras medidas sociales como el incremento del complemento autonómico a las becas Erasmus+, con una subida total en esta legislatura que asciende a un 10%.

Por último, Gómez Villamandos ha aludido a los incentivos por valor de 97,5 millones de euros dirigidos a I+D que su departamento convocará hasta el próximo mes de enero para impulsar proyectos de investigación, talento y excelencia, equipamiento y transferencia, así como a los incentivos dirigidos a la innovación.

Asimismo, el consejero se ha referido a la tramitación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), cuyo proyecto de Ley fue aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno, y a la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Activa), «dos normas de calado que van a marcar el presente y el futuro de nuestras universidades y del conjunto del sistema andaluz del conocimiento».