Varios ríos atmosféricos traen tormentas inminentes a Andalucía: ¿dónde lloverá más?

La lluvia toma el protagonismo esta semana en Andalucía y en gran parte de la Península Ibérica. Después de varios días completamente soleados y con ausencias de precipitaciones, desde este lunes la situación será bastante diferente en nuestro territorio debido a la llegada de varios ríos atmosféricos al territorio peninsular. Una situación que dejará grandes acumulados de lluvia en diversos puntos del país y que también afectará al territorio andaluz.

Este lunes los cielos lucirán cubiertos de nubes desde primera hora de la mañana en las provincias de la vertiente atlántica andaluza y conforme avance la jornada esa nubosidad se prolongará poco a poco hacia el este. Se esperan lluvias en las provincias de Sevilla y Córdoba y aunque los cielos estarán más despejados en el extremo oriental, hay avisos amarillos activos por fenómenos costeros por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las provincias de Almería y Granada de 17:00 a 00:00 horas.

Pese a la situación de inestabilidad, con posibles precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente atlántica, las temperaturas no sufrirán grandes cambios: las mínimas ascenderán en el tercio oriental y las máximas de la vertiente mediterránea ascenderán, quedando los termómetros cerca de los 30 grados durante el día pero con valores más suaves, en torno a los 15 grados, por la noche.

Más nubes y lluvia

El tiempo del martes no será muy diferente al de este lunes: en la mitad occidental de Andalucía habrá nubes desde primera hora del día, con precipitaciones algo más abundantes en algunos puntos como el norte de Huelva y Sevilla o en la provincia de Cádiz. Solo el extremo oriental se librará de las nubes y la inestabilidad, con cielos soleados en Granada y Almería y temperaturas sin cambios en toda la comunidad autónoma.

El miércoles las precipitaciones irán a más. Desde la madrugada la nubosidad aumentará, esta vez afectando a toda Andalucía, y se darán lluvias en el interior oriental que afectarán a las provincias de Jaén y Granada. Las lluvias continuarán por la mañana, dándose precipitaciones en toda la franja central de la región. Sin embargo, conforme avance la jornada las lluvias remitirán y darán paso a cielos despejados. Una situación de estabilidad que tendrá continuidad durante el jueves y el viernes en todo el territorio andaluz.