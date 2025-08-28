Una vaguada de aire polar trae un brusco bajón térmico a Andalucía: casi 10 grados menos La bajada de temperaturas se mantendrá el viernes pero durante el fin de semana los termómetros volverán a subir y rozarán de nuevo los 40 grados

Alberto Flores Granada Jueves, 28 de agosto 2025, 11:28 Comenta Compartir

Tras el calor y la calima de los últimos días, este jueves llega a la Península Ibérica una vaguada de aire polar. Y a su paso, además de inestabilidad en buena parte del territorio peninsular, dejará un fuerte bajón térmico en todo el país. Una situación que afectará a Andalucía, donde los termómetros bajarán casi 10 grados en sus valores máximos con posibilidad de que se den fenómenos costeros en el litoral mediterráneo.

Así lo avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que desde las 09:00 y hasta las 00:00 horas de este viernes podrían producirse fenómenos costeros en las provincias de Almería, Granada y Málaga. De hecho, hay una alerta amarilla por este motivo en dicha franja horaria en las tres provincias bañadas por el Mediterráneo.

Además de esos posibles fenómenos costeros adversos, el paso de la vaguada también se notará en Andalucía en la temperatura, ya que tanto los valores máximos como los mínimos sufrirán un descenso generalizado. De registrar casi 39 grados en Granada y Córdoba el martes, este jueves las temperaturas superarán por poco los 30 grados en toda Andalucía.

Córdoba marcará la máxima con 33 grados seguida de Sevilla con 32. En Granada y Málaga se llegarán a los 31, mientras que Almería, Huelva y Jaén llegarán a los 30. Y la máxima más baja será en Cádiz, donde tan solo alcanzarán los 27 grados durante el día. Por la noche las mínimas también sufrirán un bajón, aunque no tan acusado como las máximas. Quedarán en torno a los 18 grados en toda la comunidad autónoma.

¿Qué tiempo hará el fin de semana?

La situación de bajada de temperaturas se mantendrá el viernes, que será un día soleado en toda Andalucía. Las máximas subirán ligeramente y quedarán en torno a los 33 grados en la mayoría de provincias, mientras que las mínimas bajarán un poco hasta situarse en los 15 grados en provincias como Córdoba y Granada.

La situación cambiará el sábado y el domingo, dos días que seguirán teniendo los cielos despejados y que estarán marcados por un repunte térmico. Hará más calor, llegándose a rozar los 40 grados en Córdoba (37) y Granada (36) durante el sábado. Y aunque seguirá haciendo calor el domingo, las temperaturas sufrirán un ligero descenso. En cuanto a las mínimas, ambos días se situarán en torno a los 20 grados en toda la comunidad autónoma.