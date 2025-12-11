Unicaja eleva al 3% el crecimiento previsto para Andalucía en 2025 y sitúa la tasa de paro en el 15%

Unicaja ha publicado el número 115 de su informe 'Previsiones Económicas de Andalucía', elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, en el que estima que el ... Producto Interior Bruto (PIB) andaluz crecerá un 3% en 2025, apoyado principalmente en la demanda interna y con una revisión al alza de medio punto respecto a las previsiones anteriores. El estudio prevé igualmente un aumento del empleo del 2,3% en el promedio del año, situándose la tasa de paro en el 15%.

Para 2026, las previsiones apuntan a un crecimiento más moderado del 2% y a un incremento del empleo del 1,4%, con una tasa de paro del 14%. Pese a esta mejoría, este porcentaje seguirá situándose en torno a cuatro puntos por encima de la estimación para el conjunto de España, tal y como ha señalado la entidad.

El informe se estructura así en cuatro apartados. El primero de ellos describe el contexto económico internacional y nacional; en el segundo se realiza un análisis de la coyuntura de la economía andaluza, prestando especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región. En el tercero se incluyen las previsiones sobre la evolución del PIB y el empleo para la Comunidad andaluza para el conjunto de 2025 y 2026; y, finalmente, el último epígrafe se centra en el análisis de la evolución y las perspectivas económicas de las provincias andaluzas.

Este año y el que viene

De esta manera, las previsiones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía apuntan a que el PIB regional podría crecer un 3% en el conjunto de 2025 (2,8% en España), una tasa 0,5 p.p. superior a la estimada hace seis meses, tras registrarse un mayor crecimiento de lo previsto en la primera mitad del año.

Este crecimiento se sustentaría fundamentalmente en la demanda interna, sobre todo en el consumo privado, dada la favorable trayectoria del empleo.

Para 2026, la tasa de crecimiento podría moderarse hasta el 2% (1,9% en España), muy similar a la estimada seis meses atrás. Es previsible que la subida se ralentice en los próximos trimestres, en un contexto marcado por las tensiones comerciales, que continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para el crecimiento.

Se estima que, en el promedio de 2025, el número de ocupados crezca un 2,3%, con un crecimiento generalizado por sectores, más destacado en el sector servicios.

Asimismo, la cifra de parados mantendría su perfil descendente y la población activa crecería a un ritmo algo superior al del año anterior, lo que situaría la tasa de paro en el 15%. Para 2026, se prevé un aumento del empleo del 1,4% y una tasa de paro del 14% en el promedio del año (en torno al 10% en España).

Análisis provincial

Descendiendo al análisis provincial, según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, en el segundo trimestre de 2025 la provincia de Málaga habría registrado el mayor crecimiento (4% en términos interanuales), creciendo también por encima de la media regional Granada (3,8%), Sevilla (3,7%) y Almería (3,5%).

Para el conjunto de 2025, las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía señalan que las tasas de crecimiento pueden oscilar entre el 2,3% de Córdoba y el 3,7% de Málaga, pudiendo crecer también por encima del promedio regional Granada (3,4%) y Sevilla (3,2%).

Entorno económico

En esta línea, según la OCDE, la economía mundial se ha mostrado «más resiliente de lo previsto» en el primer semestre de 2025. La producción industrial y el comercio se vieron impulsados por la anticipación de las compras ante la subida prevista de aranceles, aunque se prevé una moderación para los próximos trimestres, según ha señalado el estudio.

De esta manera, el crecimiento se desacelerará hasta el 3,2% en 2025 y el 2,9% en 2026, viéndose lastrados el comercio y la inversión por los aranceles y la incertidumbre geopolítica y en materia de política económica.

La economía española ha registrado un mayor crecimiento de lo esperado, aumentando el PIB un 0,8% en el segundo trimestre, debido únicamente al aumento de la demanda interna, con un mayor incremento del consumo de los hogares que en los primeros meses del año.

En términos interanuales, se estima un crecimiento del 3,1%, el doble que en el conjunto de la zona euro.

Los indicadores de coyuntura más recientes apuntan a que la economía mantendrá un significativo ritmo de crecimiento en el tercer trimestre.

Según las últimas proyecciones del Banco de España, el aumento del PIB se moderará hasta el 2,6% en 2025, lo que supone una revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) con relación a las previsiones anteriores, debida en gran medida al crecimiento registrado en el segundo trimestre y la revisión de las tasas anteriores.

Evolución

Tal y como ha señalado Unicaja, la economía andaluza ha seguido creciendo a un «ritmo significativo» en el primer semestre del año.

Según datos de la Contabilidad Regional Trimestral, publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el PIB creció un 0,7% en el primer trimestre y un 0,8% en el segundo.

En términos interanuales, se estima un crecimiento del 3,4% en el segundo trimestre, superior al promedio nacional. Desde la óptica de la demanda, en el segundo trimestre el crecimiento del PIB se ha debido, en mayor medida, a la aportación positiva del saldo exterior neto (0,5 p.p.), dado el mayor descenso de las importaciones que de las exportaciones (-1,6% y -0,6%, respectivamente).

Las exportaciones de servicios turísticos habrían crecido a menor ritmo y el valor de las exportaciones de bienes hasta junio ha sido similar al de 2024, en parte por la evolución de los precios.

Por otro lado, la contribución positiva de la demanda interna se ha reducido hasta los 0,3 p.p., aumentando el gasto en consumo de los hogares un 0,2% y la formación bruta de capital un 0,7%, con relación al primer trimestre.

Por el lado de la oferta, el estudio señala que crecimiento del PIB en el segundo trimestre se ha debido al aumento en el sector servicios (0,9%) y en la industria (5,4%), destacando dentro de los servicios, por su peso en la estructura productiva, la aportación al crecimiento del comercio, transporte y hostelería.

Por el contrario, el sector agrario habría restado en torno a 0,5 p.p. al crecimiento trimestral del PIB y la construcción habría tenido una aportación nula.

En cuanto al mercado de trabajo, el empleo ha continuado creciendo a un notable ritmo, si bien algo más moderado entre abril y junio, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en torno a un 2,5% en términos interanuales en el primer semestre de 2025, moderándose este crecimiento ligeramente en los últimos meses, debido principalmente al descenso en el sector agrario.

Según la EPA, el número de ocupados en el segundo trimestre de 2025 aumentó en 70.600 con relación al trimestre anterior, por el crecimiento en los sectores no agrarios, especialmente los servicios.

En términos interanuales, el empleo creció un 1,9% (2,7% en España), con un incremento generalizado por sectores, más intenso en la industria y los servicios de mercado.

Por su parte, el número de parados disminuyó un 8,5%, situándose la tasa de paro en el 14,9%, 1,4 p.p. por debajo de la registrada en el segundo trimestre de 2024 y 4,6 p.p. superior a la media española, el menor diferencial desde mediados de 2007.