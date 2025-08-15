Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Viajeros en una estación de autobuses. IDEAL

El transporte metropolitano sigue al alza con 68,8 millones de viajeros hasta junio

Es el mejor registro de la historia en un semestre impulsado por el incremento en el uso de la tarjeta con descuentos de los consorcios

José Luis Piedra

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:27

El transporte público metropolitano de Andalucía sigue creciendo y durante el primer semestre del año ha registrado 68,8 millones de viajeros, cifra récord en ... su historia, según el balance realizado por la Junta de Andalucía a través de los datos de los nueve consorcios de transporte que integran las áreas metropolitanas de las ocho capitales de provincia y la comarca del Campo de Gibraltar. El incremento en el uso de la tarjeta de estos Consorcios, que además de descuentos facilita la intermodalidad en el transporte, alcanzó el 16,51%, lo que se traduce en 9,7 millones de desplazamientos más entre enero y junio.

