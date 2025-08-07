Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Este jueves se produjo un accidente laboral mortal en la localidad sevillana de Gines. Ideal

Más de 10 trabajadores andaluces pierden la vida cada mes en accidentes laborales

Durante el primer semestre del año fallecieron 63 personas mientras trabajaban en Andalucía

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:33

Durante el primer semestre de este año, en Andalucía se produjo el fallecimiento de 63 trabajadores por accidentes laborales, lo que supone una media de ... 2,4 por semana. El sindicato UGT-A ha lamentado estos datos de siniestralidad, una situación que, pese a su gravedad, supone un leve descenso en relación al mismo periodo del año pasado.

