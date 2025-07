Toñi Moreno explota en directo por la paliza a un anciano andaluz: «¡Qué animales!»

C. L. Lunes, 14 de julio 2025, 17:40 Comenta Compartir

Toñi Moreno ha entrevistado este lunes en su programa de Canal Sur 'Hoy en día' a José Moya, un vecino de Almería al que apalearon en plena calle el pasado mes de mayo. «Pido justicia para que no le hagan esto a personas que no se lo merecen», empezaba diciendo este hombre ante la cámara.

Moya, 71 años está ahora en tratamiento psicológico. «Esto que me ha pasado es muy fuerte.. Empezaron a tirarme piedras, arena y a darme patadas. Me rompieron tres costillas, la cabeza y la ceja abiertas, el oído también. Me dejaron medio muerto». En ese momento, Toñi Moreno no ha podido aguantarse: «Esto es lo que hacen estos impresentables, grabar mientras agreden».

José Moya ha continuado así su relato: «Cuanto más auxilio y socorro pedía, más me pegaban», a lo que la conductora ha espetado: «Qué animales y qué malas personas, de verdad».

El anciano, que supo enseguida que su agresión había sido grabada en vídeo, se ha despedido de la conexión con Toñi Moreno con una última súplica: «Pido justicia», ha rogado.