Teresa Rodríguez: «PSOE y Cs no han roto. Ahora el pacto es adelantar las elecciones» EFE La dirigente andaluza de Podemos insta a Iglesias a exigir a Sánchez esta tarde la derogación de la reforma laboral del PP MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Jueves, 6 septiembre 2018, 15:08

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, considera que tanto PSOE como Cs están haciendo un teatro de ruptura, un «show de Pimpinela», para justificar el anticipo de las elecciones autonómicas a este otoño. «PSOE y Cs no han roto el pacto. Ahora el pacto es adelantar las elecciones», ha manifestado la dirigente del partido morado a los periodistas en el Parlamento. Rodríguez no ha querido opinar sobre si barrunta que habrá o no elecciones este otoño. «No vamos a caer en la melancolía de cuándo serán las elecciones», ha expresado para añadir con ironía: «No sabemos si va a haber elecciones, la presidenta no las ha convocado».

Rodríguez ha rechazado que sea mal momento para su formación unos comicios en otoño. «Estamos en un buen momento, estrenando un proyecto ilusionante», ha dicho sobre Adelante Andalucía, la plataforma con la que concurrirá a las elecciones en coalición con Izquierda Unida, Equo y otras organizaciones andalucistas.

Esta plataforma debe aprobar aún si será ella o Antonio Maíllo el candidato a la Presidencia de la Junta. Rodríguez no ha despejado la duda, que habrá de votarse en primarias y hacerse oficial el día 2 de octubre. Se sabrá antes, ya que tanto Rodríguez como Maíllo han confirmado este jueves que no competirán por la cabeza del cartel electoral. Irán juntos en un tándem, y si ganan las elecciones uno será presidente/a y el otro vicepresidente/a. Si quedan en la oposición, uno será portavoz y otro presidente/a del grupo. «El tándem nos aporta mucho por una cuestión generacional, de género y de cultura diferente. Nos gusta aparecer en un plano de igualdad», ha recalcado. Todo apunta a que será Rodríguez la candidata a la Presidencia. Ella ha vuelto a expresar su disposición a serlo: «Estoy ilusionada y con ganas», ha dicho para matizar que dependerá de lo que decida la confluencia.

Preguntada sobre la reunión esta tarde de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la dirigente andaluza de Podemos ha instado al líder de su partido a exigir al presidente del Gobierno la derogación de la reforma laboral del PP. «Me gustaría que seamos capaces de arrancarle a Pedro Sánchez algo más que anuncios de gestos como cambiar el director de la RTVA. La derogación de la reforma laboral tiene que ser prioritaria», ha expresado.

Teresa Rodríguez ha comparecido ante los periodistas en el Parlamento en medio de una gran expectación un día después de anunciar que está embarazada. Se le ha visto feliz y radiante.