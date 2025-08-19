Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incendio en una nave en Toledo Adif

Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía por el incendio de una fábrica en Toledo

La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad e impide el paso de los convoyes

E. P.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:50

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo) ha quedado suspendida por un incendio de una fábrica cercana a la vía. Según informa Adif, ha quedado afectada la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha.

La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad y los bomberos están actuando en la zona. Según ha informado el 112 a Europa Press, se trata de un incendio originado en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 18,31 horas. En concreto, la nave afectada por el incendio está situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica. No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.

