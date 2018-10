Susana Díaz: «Andalucía no merece la inestabilidad que hay en el resto de España» TWITTER La presidenta justifica el adelanto electoral al día 2 de diciembre por la imposibilidad de Presupuestos y como un «acto de responsabilidad» para que esta comunidad no sufra una campaña de seis meses MARÍA DOLORES TORTOSA GRANADA Lunes, 8 octubre 2018, 19:38

«Andalucía merece seguir teniendo estabilidad». «Andalucía no merece la inestabilidad que hay en el resto de España». «Andalucía no se merece una campaña electoral de seis meses». La estabilidad política de Andalucía ha sido la principal razón esgrimida por Susana Díaz para convocar las elecciones el día 2 de diciembre, casi cuatro meses antes de agotar la legislatura. La presidenta de la Junta ha confirmado en una comparecencia ante los medios haber firmado esta tarde el decreto para la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones después de un Consejo de Gobierno extraordinario en el que ha cumplido con el requisito del Estatuto de informar al mismo del adelanto electoral. La mandataria andaluza ha dicho haber informado a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, de la convocatoria electoral. «Ha sido a la primera persona a la que se lo he dicho», ha afirmado a preguntas de los periodistas.

La presidenta ha justificado el adelanto por tres razones: porque Andalucía «necesita estabilidad» y tras la ruptura de relaciones con Ciudadanos no era posible la aprobación de los Presupuestos de la Junta para 2019. Ha añadido que tampoco ha visto voluntad en los otros partidos de la oposición, PP y Podemos, de llegar facilitar las nuevas cuentas para el próximo año. Ha admitido que ha pasado un mes de la ruptura de Cs, pero ha reconocido que era importante para ella ver aprobadas leyes en el Parlamento como la reforma de la de Igualdad y la de Medidas para el Cambio Climático, refrendadas por el Parlamento en el Pleno de los días 26 y 27 con el respaldo de los partidos de la oposición, incluido Cs.

Como segunda razón para el anticipo electoral la presidenta ha dicho que Andalucía «no se merece una campaña de cinco o seis meses», en alusión al clima de tensión política de los partidos, con sus dirigentes nacionales haciendo campaña en Andalucía. Ha afirmado que convoca las elecciones como «un acto de responsabilidad» y ha dicho haberse comprometido con los agentes sociales, si revalida la Presidencia, a gestionar un nuevo presupuesto como la primera medida.

Como tercera razón, Díaz ha admitido que convoca las elecciones el día 2 de diciembre para alejarlas lo más posible de las autonómicas y municipales de mayo de 2019, algo que «supondría un obstáculo» si son en marzo, como ocurrió en 2015, para que los comicios autonómicos tengan «acento propio» y estén «centradas en Andalucía».

Díaz se ha mostrado «feliz»y con «ánimo» para volver a ganar las elecciones en Andalucía. «Esta decisión la tomo pensando en Andalucía. Mi tierra no se merece la inestabilidad que hay en el resto de España», ha enfatizado.