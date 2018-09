Susana Díaz: «Tendré que convocar elecciones cuando no pueda hacer lo que tenga que hacer» La presidenta admite las andaluzas anticipadas, aunque sin despejar la fecha MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Martes, 11 septiembre 2018, 09:46

«Tendré que convocar elecciones cuando no pueda hacer lo que tenga que hacer». «Si hacen imposible la estabilidad, tendrán que hablar los andaluces, pero se decidirá aquí, no por los nervios de otro», en alusión a Albert Rivera y a su ruptura con el PSOE. «Estamos en la recta final (de la legislatura), que sean tres meses antes o después no es significativo». Con estas palabras en Canal Sur Radio esta mañana, Susana Díaz admite el adelanto de las elecciones andaluzas para otoño, aunque sigue sin dar la fecha y si serán en noviembre o diciembre.

La presidenta de la Junta ha manifestado su desconfianza en los cuatro partidos de la oposición para llegar a acuerdos. Sus respuestas encierran varios avisos de cómo centrará su estrategia con PP, Podemos-IU y Cs. Díaz ha hecho una llamada al voto de los simpatizantes de Izquierda Unida descontentos con la «absorción» de esta formación por Podemos. Ha reiterado, como Juan Cornejo ayer, que los votantes de IU tienen las puertas abiertas en el PSOE. Un gesto más de que ya ha comenzado la campaña electoral.

Navantia

La presidenta ha informado de que habló este viernes con Pedro Sánchez y que confía en la palabra del presidente de que el contrato de las corbetas con Arabia Saudí se mantendrá. «Yo he hablado directamente con el presidente y me dio esa seguridad de que el contrato se va a mantener, como no podía ser de otra manera, pues estamos hablando de más de 6.000 familias» , ha manifestado. Díaz dice que comprende las manifestaciones anunciadas para hoy en Cádiz por los trabajadores de la naviera estatal para exigir una confirmación del contrato con Arabia Saudí. Este se ha puesto en peligro tras el anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de suspender una venta de 400 bombas de precisión a Riad ante la posibilidad de que sean utilizadas contra población civil en Yemen.

Díaz también ha tenido palabras de elogio para Soraya Sáenz de Santamaría y Manuela Carmena. Sobre la expresidenta ha reconocido que tuvo una buena interlocución con ella en su primera etapa. »No comparto todo de ella, me quedo con la primera colaboración como vicepresidenta». De Carmena valora que «una mujer inteligente» en la etapa de su vida de jubilada decida trabajar en la política. «Me gusta Carmena, pero espero que sea un socialista quien gane la Alcaldía de Madrid».