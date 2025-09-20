Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Antonio Nieto, consejero de Justicia, en Almería. Chema Artero

José Antonio Nieto

Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública
«Si solucionamos la tensión urbana, solucionaremosla despoblación rural»

La Junta de Andalucía da a conocer su Estrategia de Reto Demográfico para solventar los problemas de concentración poblacional

Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Almería

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:33

El consejero Nieto presentó esta semana la Estrategia Andaluza Frente al Reto Demográfico. Pone como principal reto social de Andalucía dar solución a las tensiones ... por la vivienda en ciudades y pueblos.

