Algunas de las viviendas más caras a la venta en Andalucía. Idealista

Estas siete casas de Andalucía están entre las 10 más caras de España: hasta 50 millones de euros

Según un estudio realizado por Idealista, la vivienda más cara en venta del país es una villa a un paso del mar en la Milla de Oro de Marbella

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:58

Las viviendas a la venta más caras de España están en Andalucía. Esa es la conclusión que se puede extraer del estudio publicado recientemente por Idealista en el que han recopilado cuáles son las 10 casas en venta con precios más elevados del país. Y todas ellas pertenecen únicamente a dos comunidades autónomas: Andalucía y Baleares.

En concreto, este particular ranking de Idealista muestra como de las 10 casas más caras de toda España que están a la venta en la actualidad siete de ellas están en Andalucía, ubicándose las tres restantes en Baleares. Casas con precios que parten desde los 24 millones de euros y que ascienden hasta los 50.

Villa en la Milla de Oro

La casa más cara según el ranking de Idealista se ubica en Marbella, en la provincia de Málaga. Se trata de una villa a un paso del mar en la Milla de Oro que cuenta con casi 1.600 m² repartidos entre la villa principal y la casa de invitados, que cuenta con 9 habitaciones para alojarlos. Todo ello en una parcela de casi 5.000 m² con piscina y jardín. El precio de venta es de 50 millones de euros.

La Madrugada

La segunda vivienda en venta más cara está también en Málaga, concretamente en Estepona. Se trata de La Madrugada, una finca de estilo hispano-árabe rodeada de naturaleza y con vistas tanto al mar como a la montaña. Cuenta con 17 habitaciones, 16 baños y un precio de venta de 40 millones de euros.

Villa en La Zagaleta

La tercera y cuarta vivienda más cara de España están en Baleares. Pero la quinta vuelve a estar en Andalucía, otra vez en Málaga. Se trata de una villa en Benahavís con una parcela de 8.000 m² y una villa de 2.200 m² con ventanales a doble altura y vistas panorámicas al mar. Una vivienda de lujo con un precio de 30 millones de euros.

Villa en Puerto Banús

La sexta vivienda más cara a la venta del país está en Marbella. Se trata de una casa en Puerto Banús (Marbella) a la venta por 30 millones de euros. Cuenta con 1.684 m² y un total de 10 habitaciones que desprende lujo por toda la propiedad.

Villa de lujo en Sierra Blanca

Por 29 millones y medio de euros es posible adquirir la séptima casa más cara de España, que se ubica en Sierra Blanca, en Marbella. Se trata de una gran mansión que tiene un total de nueve habitaciones y está ubicada en la solicitada zona de Cascada de Camojan en una comunidad cerrada con seguridad las 24 horas.

Chalet en Bahía de Marbella

La octava casa más cara, al igual que la tercera y cuarta, está en Baleares. Pero justo después se encuentra la novena más costosa: una casa independiente en Bahía de Marbella. Una vivienda de lujo con parcela de 2.500 m², 2.000 m² construidos, cinco habitaciones, cinco baños, piscina y jardín. El precio de venta asciende hasta los 25 millones.

Mansión en La Zagaleta

Cierra el top 10 de viviendas más caras de España una mansión en La Zagaleta, en Benahavís (Málaga). Se trata de una propiedad de lujo con 1.500 m² construidos, ocho habitaciones y nueve baños ubicada en una parcela de casi 7.000 m². Cuenta con la máxima eficiencia energética posible, piscina, jardín, terraza, balcón y está adaptada para personas con movilidad reducida. Su precio es de 25 millones de euros.

