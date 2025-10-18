El Servicio Andaluz de Empleo publica 973 vacantes sin oposición para jóvenes y mayores de 45 años El SAE ha anunciado que estos empleos sin oposición estarán disponibles en ocho provincias andaluzas

C. L. Sábado, 18 de octubre 2025, 09:36

El Servicio Andaluz de Empleo ha publicado este viernes 973 vacantes de trabajo dedicadas espacialmente a los colectivos más vulnerables: jóvenes en busca de su primera ocupación laboral y desempleados mayores de 45 años. El SAE ha anunciado que estos empleos sin oposición estarán disponibles en ocho provincias andaluzas.

Estos trabajos están destinados a diferentes perfiles profesionales, algunos requieren o no experiencia, aunque también hay ofertas de empleo público, por lo que también existe la posibilidad de conseguir un puesto en algún ayuntamiento o entidad pública. Estos son algunos de los que puedes aplicar de forma online:

- Recepcionista en clínica de fisioterapia, en Málaga.

- Técnicos jardineros y comerciales, en Málaga y alrededores.

- Mecánico, en Almargen (Málaga) y Linares (Jaén).

- Experto de taller de bailes de salón, en Córdoba.

- Albañiles, en Carmona (Sevilla).

- Carnicero, en Puebla del Río (Sevilla).

- Técnico aparejador, en Puerto Real (Cádiz).

Las vacantes anteriores son solo algunos ejemplos de los que hay publicados, pero hay más. Si estás interesado en alguna, ten preparado tu currículum y solicítalo a través de la web del Servicio Andaluz de Empleo.