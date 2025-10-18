Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Servicio Andaluz de Empleo publica 973 vacantes sin oposición para jóvenes y mayores de 45 años. Nacho García

El Servicio Andaluz de Empleo publica 973 vacantes sin oposición para jóvenes y mayores de 45 años

El SAE ha anunciado que estos empleos sin oposición estarán disponibles en ocho provincias andaluzas

C. L.

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:36

Comenta

El Servicio Andaluz de Empleo ha publicado este viernes 973 vacantes de trabajo dedicadas espacialmente a los colectivos más vulnerables: jóvenes en busca de su primera ocupación laboral y desempleados mayores de 45 años. El SAE ha anunciado que estos empleos sin oposición estarán disponibles en ocho provincias andaluzas.

Estos trabajos están destinados a diferentes perfiles profesionales, algunos requieren o no experiencia, aunque también hay ofertas de empleo público, por lo que también existe la posibilidad de conseguir un puesto en algún ayuntamiento o entidad pública. Estos son algunos de los que puedes aplicar de forma online:

- Recepcionista en clínica de fisioterapia, en Málaga.

- Técnicos jardineros y comerciales, en Málaga y alrededores.

- Mecánico, en Almargen (Málaga) y Linares (Jaén).

- Experto de taller de bailes de salón, en Córdoba.

- Albañiles, en Carmona (Sevilla).

- Carnicero, en Puebla del Río (Sevilla).

- Técnico aparejador, en Puerto Real (Cádiz).

Las vacantes anteriores son solo algunos ejemplos de los que hay publicados, pero hay más. Si estás interesado en alguna, ten preparado tu currículum y solicítalo a través de la web del Servicio Andaluz de Empleo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  3. 3 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  4. 4

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  5. 5 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  6. 6 La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación
  7. 7 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  8. 8 La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas
  9. 9 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  10. 10 Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Servicio Andaluz de Empleo publica 973 vacantes sin oposición para jóvenes y mayores de 45 años

El Servicio Andaluz de Empleo publica 973 vacantes sin oposición para jóvenes y mayores de 45 años