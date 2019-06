Serrano se da de baja tras sus polémicas declaraciones sobre 'la manada' EP El presidente del grupo de Vox, que ha sido desautorizado por su partido y el Gobierno, alega sufrir un «linchamiento» MARÍA DOLORES TORTOSA Sevilla Miércoles, 26 junio 2019, 15:45

El presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, ha anunciado haberse cogido una baja médica de al menos 30 días, han confirmado fuentes de su partido. La baja se produce tras sus polémicas declaraciones sobre la sentencia condenatoria de los componentes de 'la manada' a los que el Tribunal Supremo ha condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual.

Serrano argumenta haber sufrido un «linchamiento» en medios de comunicación y redes sociales injustificado en su opinión, según un escrito colgado en su Facebook. Si bien la renuncia de Serrano se produce después de haber sido desautorizado por su propio partido. Y de que los partidos de la Junta, PP y Cs, hayan reclamado a Serrano una rectificación tras las presiones de otros grupos políticos.

El Gobierno de PP y Cs acaban de estrenar una nueva etapa de colaboración con Vox con el Presupuesto de la Junta como objetivo prioritario. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha manifestado esta mañana que las diferencias nacionales de su partido con PP y Cs no van a afectar al pacto andaluz.

La única espinita en Andalucía venía del hasta ahora líder de Vox en esta comunidad como candidato que fue a la presidencia de la Junta. Tras la sentencia de 'la manada', Serrano, juez en excedencia, llegó a criticar en Twitter los argumentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo por estar «cargada de condicionantes mediáticos y políticos». En su cuenta de Facebook aparecieron expresiones más duras como decir que como consecuencia de la sentencia «la relación más segura entre un hombre y una mujer es la prostitucion»; y que «hasta un gatillazo podría terminar con el impotente en prisión«.

Serrano se he desentendido de estas expresiones después de la desautorización de Vox y de las exigencias de PP y Cs de una rectificación, además de las críticas de las demás fuerzas políticas. En el comunicado que ha colgado en Facebook para anunciar su baja médica culpa a un colaborador en redes sociales de dichas expresiones. Para justificarlo utiliza el pantallazo de un mensaje de alguien llamado Sebastiàn Alcorta, quien pide disculpas por ello. «No he sido yo quien ha escrito esas expresiones«, afirma Serrano, quien asegura que el día de su publicación estaba de descanso y que no controló lo que su colaborador escribió.

Arremete también contra los medios de comunicación a los que acusa de «un linchamiento» como nunca se había visto; y de que se coge la baja para recuperarse «anímicamente» junto a su familia.

Si la baja es de 30 días, Serrano no aparecerá en el Parlamento hasta septiembre, ya que el periodo lectivo acaba en la última semana de julio.