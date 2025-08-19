La Seguridad Social subasta más de 300 viviendas en Andalucía desde 23.700 euros y chollos en la playa El organismo dispone de pisos y chalets repartidos por toda España que ponen a disposición de los compradores viviendas a precios muy por debajo de los del mercado

Alberto Flores Granada Martes, 19 de agosto 2025, 08:57

La Tesorería General de la Seguridad Social ha abierto un nuevo calendario de pujas para un total de 359 inmuebles repartidos por toda la geografía española. Viviendas a precios que parten desde los 23.700 euros con opciones de todo tipo: apartamentos, pisos de pocos dormitorios, dúplex, casas unifamiliares… Todas ellas con precios muy por debajo a los del mercado en la actualidad.

Los inmuebles, que pueden verse a través del portal de subastas de la Seguridad Social, se encuentran en diferentes puntos del país. En Andalucía es donde más hay de toda España, con un total de 85 lotes disponibles. Y le siguen de cerca la Comunidad Valenciana y Castilla y León, también con un amplio número de viviendas a subasta.

Estas viviendas están disponibles a través de subastas oficiales, por lo que el proceso de puja y la posterior adquisición cuenta con totales garantías administrativas. Así como un sistema de adjudicación totalmente transparente: la puja más alta que alcance un mínimo del 60% de su valor de tasación es la ganadora. Además, la vivienda se adquiere libre de cargas, por lo que es prácticamente imposible hacerse una adquisición más económica.

¿Cómo participar en la subasta de inmuebles?

Antes de participar en la subasta es recomendable comprobar cuáles son las viviendas disponibles y en qué provincias se encuentran. Para ello, el portal de subastas de la Seguridad Social cuenta con varios filtros que permiten personalizar la búsqueda y comprobar si además de viviendas hay disponibles vehículos, embarcaciones u otros bienes.

Para realizar una puja por alguno de esos bienes hay que acreditar la identidad mediante un DNI o pasaporte, así como depositar una fianza del 25% del precio inicial de la subasta mediante cheque certificado a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Si la oferta es la ganadora, para lo que deberá superar el 60% del importe de la tasación, será necesario abonar el resto del importe de la adquisición en un periodo máximo de cinco días tras resultar adjudicatario.