El segundo pez más grande del mundo se deja ver en Andalucía: 10 metros y cuatro toneladas

La cosa andaluza ha recibido la visita de un animal inesperado. Un avistamiento extraordinario ha capturado la atención en las redes sociales en la Costa del Sol. Un ejemplar de tiburón peregrino fue grabado nadando cerca de la costa de Marbella. Las imágenes, capturadas por la empresa de actividades acuáticas Aqua Time Marbella se han viralizado rápidamente.

El suceso en aguas del Mediterráneo tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas de este domingo y las primeras informaciones apuntaban a que podría tratarse de una hembra acompañada de una cría.

Este impresionante animal, conocido científicamente como Cetorhinus maximus, es el segundo pez más grande del mundo, superado únicamente por el tiburón ballena. Puede alcanzar dimensiones de hasta 10 metros de longitud y cuatro toneladas de peso. Aunque su silueta puede evocar a la de un tiburón cazador, sus características distintivas incluyen una enorme boca que mantiene abierta casi constantemente y largas aberturas branquiales que rodean su cabeza.

Los expertos señalan que este tiburón es completamente inofensivo para los seres humanos. Su dieta se basa exclusivamente en el plancton y pequeños organismos marinos, los cuales filtra del agua mientras nada lentamente. A diferencia de grandes depredadores como el tiburón blanco, sus dientes son muy pequeños, de apenas 5-6 milímetros, y con una funcionalidad limitada principalmente a las primeras filas de sus mandíbulas.

Aunque la empresa que ha grabado las imágenes destaca que no había visto un ejmeplar así en 35 años, no es la primera vez que se ven tiburones peregrinos en aguas malagueñas. La especie habita en el mar de Alborán y se desplaza por el Mediterráneo, realizando en él su ciclo de vida completo. Avistamientos similares, aunque quizás no tan próximos a la orilla, ocurrieron en el Puerto de Málaga en 2023 y en el entorno de la playa de Sacaba en 2020. Los expertos de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo sugieren que la hembra y su cría vistas en Marbella podrían estar desplazándose hacia el Estrecho de Gibraltar, ya que esta época, entre primavera y principios de verano, coincide con su período reproductivo.

Es importante recordar que se trata de una especie protegida. Desde 2017, cuentan con protección legal en Europa, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los cataloga como vulnerables. Los especialistas recomiendan no molestar ni acercarse a estos animales si se les avista y, sobre todo, informar a las autoridades competentes.