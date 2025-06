Los secretos del cambio físico radical de Roberto Leal: su rutina diaria

C. L. Viernes, 27 de junio 2025, 13:16 Comenta Compartir

Es uno de los rostros más reconocidos del panorama televisivo nacional. Su carrera ha ido evolucionando progresivamente hasta llegar a ser uno de los grandes referentes de Atresmedia. Desde que Roberto Leal (Sevilla, 1979) se convirtiera en una pieza fundamental en el éxito de Operación Triunfo, y más tarde, tomara el relevo de Christian Gálvez como presentador de Pasapalabra, su figura no ha dejado de crecer hasta consolidarse como uno de los rostros más conocidos de la televisión española.

Sus primeros pasos en televisión fueron en Telecinco en 2001, pero el periodista y presentador sevillano adquirió popularidad con el programa de TVE España directo. Por entonces aparecía con gafas, brackets y bastante menos en forma que en la actualidad. A sus 45 años, y casado desde hace una década con Sara Rubio, el polifacético andaluz presume de físico cincelado que ha ido trabajando a lo largo de los años.

Su transformación física ya se pudo ver en la portada de Men's Health, donde aceptó el reto para poder ser uno de los protagonistas del 2025. Allí confesó que la clave de haber logrado la transformación radicó en un cambio de alimentación para lograr una rutina saludable. Sin embargo, sostiene que no se obsesiona con su físico; es disciplinado, pero lo hace por salud.

«Siempre había hecho deporte, pero aquí digamos que me metí en una disciplina y en una rutina de comer bien, de saber qué es lo que me venía bien, lo que no y de priorizar ciertas cosas», apuntó el presentador en una entrevista que ahora recoge la revista Semana.

¿El secrto, destapa, está en seguir la ley del 80/20. «Si son siete días a la semana, cinco como bien, me cuido y algún día el fin de semana, me puedo pasar conscientemente. Ya está, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para cuidarse». Según Leal, hay que intentar que la dieta semanal esté compuesta por un 80% de alimentación saludable y el 20% restante aprovecharlo para 'pasarnos' de manera consciente.

Asegura que no puede llevar una dieta «en la que tienes que medir y pesar todo lo que comes al milímetro y que puedes hacer solo cuando estás en casa», indica en una charla en la que ahonda que lo importante para él es mezclar bien los alimentos que necesita. «Yo ya sé que tengo que meter proteínas, hidratos, fibra y las cantidades con las que tengo que llenar el plato. A partir de ahí, no me vuelvo loco», sostiene.

«Si me tengo que comer una hamburguesa, me la como, y si es una pizza, también, pero no me como 14 pizzas todos los días», apunta, antes de reconocer que toma más de cinco piezas de fruta y verdura al día, repartidas durante varias comidas. «Sobre todo en el desayuno, dependiendo de lo que me haga, lo combino con cereales integrales y leche. Y luego por la noche, la tomo con mucho fruto seco con algún suplemento tipo caseína, esa parte dulce que tiene la fruta me sacia mi lado goloso y no pico de otro tipo de alimentos menos sanos», cuenta.

El crossfit, clave

Roberto Leal cuenta que también que ha desterrado de su plan de comidas algunos alimentos que no hacen bien a nadie. «Me encantan los bizcochos, ponía azúcar al cafe... eso fue lo primero que he aprendido a quitar. Al final, sin saberlo, te conviertes en adicto al azúcar», reconoce el presentador, que cuenta que ahora toma café solo, sin leche y sin edulcorantes de ningún tipo.

Además dice que ha reducido mucho el consumo de pan, algo que comía en exceso. «También aprendí que según tu estilo de vida puedes comer hidratos por la noche, los necesito para entrenar», explica el presentador, que desde que descubrió el mundo del crossfit.

«Estoy en el mejor momento de fuerza de mi vida. En CrossFit haces cardio, haces fuerza, tienes muchísima flexibilidad, trabajas movilidad, movimientos gimnásticos...este deporte ha llegado para quedarse para siempre».

A ello suma algunos complementos que le dan ese extra. «Tomo creatina a diario, es un suplemento básico; también proteína, Omega 3, Vitamnia D y magnesio», destaca.

