El SAS destina 533 millones a la sanidad privada para reducir las listas quirúrgicas

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará 533 millones a contratos con empresas de la sanidad privada para la realización de intervenciones quirúrgicas con el ... objetivo de disminuir las listas de espera en este ámbito.

El SAS tiene ya a 38 empresas adjudicatarias y a 50 centros sanitarios concertados para asumir estas operaciones a partir de septiembre para lo que empleará 231 millones en los dos próximos años, contratos que serán prorrogables durante dos ejercicios más lo que incrementaría la cuantía a 533 millones.

Esta megacontratación para agilizar las listas de espera quirúrgicas tiene ya vía libre tras superar su proceso el último escollo, la resolución por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCJA) sobre los recursos presentados por las empresas que han concurrido a este concurso y que este órgano ha resuelto de manera favorable para el SAS.

La Consejería de Salud y Consumo subraya que nunca se ha alcanzado en la historia sanitaria andaluza una contratación así con este acuerdo marco para impulsar las intervenciones quirúrgicas, asegurando además que esta apuesta no compromete los recursos asignados al plan de garantía sanitaria.

Asimismo, el departamento que dirige Rocío Hernández resalta la reducción paulatina de las listas de espera ya que en el pasado mes junio solo el 18,78 % de los pacientes esperaba una operación fuera de plazo frente al 37,20 % que aguardaba una cita hace cerca de un año y medio.

Según la Consejería de Salud, el retraso medio actual para una operación quirúrgica en Andalucía es de 108 días, frente a los 150 que se registraban en 2023. Estas cifras reflejan un avance continuo en la gestión de la lista de espera que se plasma también en la reducción del tiempo de espera para una intervención quirúrgica en 42 días.

En Andalucía, de enero a junio, se han realizado más de 223.000 operaciones, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se intervinieron 216.738 personas. El 86% de estas intervenciones se han realizado en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, mientras que «sólo» el 14% se han afrontado mediante la fórmula de concierto.

Dinero para la privada

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, advirtió ayer de que la Junta de Andalucía se dispone a «firmar un nuevo acuerdo marco que en los próximos cuatro años le permitiría robar de la sanidad pública 533 millones para enchufárselos a la sanidad privada y cebar sin fin a los amiguetes del presidente, andaluz, Juanma Moreno en la sanidad privada en Andalucía».

Mario Jiménez consideró que «con estos contratos se van a enterrar más de 500 millones para que la gente en Andalucía no tenga una sanidad que funcione, porque se está vaciando la sanidad pública para cebar sin fin a los 'amiguetes' de Moreno Bonilla en la sanidad privada».

El dirigente socialista afirmó que «se está demostrado que este modelo y esa estrategia del Gobierno andaluz de recurrir a la sanidad privada no funciona para reducir las listas de espera y es un robo sin fin a la sanidad pública».

Además, argumentó que «ya son miles de millones de euros los que se han trasladado a la sanidad privada y Andalucía sigue siendo el territorio de España con mayores listas de espera, en el que mayor tiempo tiene que esperar un ciudadano para que se le haga una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica».