Sanz ve como «traición a Andalucía» la quita de deuda que beneficia a comunidades como Cataluña El consejero de Presidencia considera que esta medida va en favor de las autonomías con más endeudamiento

IDEAL Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:12 Comenta Compartir

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha sostenido este lunes que la propuesta de quita de deuda que ha impulsado el Ministerio de Hacienda, y que este martes pasará por el Consejo de Ministros, es «una traición a Andalucía» que realmente sólo «beneficia» a comunidades autónomas con mayor endeudamiento como Cataluña.

Así lo ha argumentado el consejero andaluz de la Presidencia en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al hilo del proyecto de ley sobre la condonación de deuda de comunidades autónomas que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Ministros a iniciativa del Ministerio de Hacienda que dirige la también secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

Sobre esta cuestión, Antonio Sanz ha considerado «llamativo» que Montero «se haya convertido al independentismo« y ha lamentado que pretenda »imponernos el modelo de financiación singular hecho como un traje a medida para Cataluña para que no lo impongan al conjunto de España, una vez más favoreciendo exclusivamente aquellas comunidades como Cataluña y el independentismo que mantienen en el poder» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El consejero ha aseverado que la propuesta de condonación de la deuda sencillamente «es una traición a Andalucía», porque esta es «una de las comunidades con menor endeudamiento», y al que realmente «beneficia» es a «quien tiene mayor endeudamiento», como Cataluña, que «tiene el doble» que Andalucía, según ha puesto de relieve.

Además, Antonio Sanz ha subrayado que dicha condonación «no significa prácticamente ni un euro más» que Andalucía pueda destinar «ni a los médicos, ni a la educación, ni a que podamos hacer hospitales», y ha incidido en reclamar que lo que reclaman desde la Junta es una reforma de la financiación autonómica, así como ha avisado de que «siempre» van a «defender el respeto a Andalucía».