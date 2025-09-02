Sanz subraya «el esfuerzo histórico» en inversiones para Sanidad de la Junta de Andalucía

Agencias Martes, 2 de septiembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha subrayado «el esfuerzo histórico» en inversiones para la sanidad pública andaluza que ha ejecutado el Gobierno de la Junta, cuyo presupuesto se ha incrementado «un 55%» y alcanza «los 15.249 millones de euros».

Así lo ha expuesto Sanz en declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) al ser preguntado sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por sindicatos y 'marea blanca' para «paralizar el robo» que, en su opinión, «está ejecutando» el Gobierno del PP-A a la sanidad pública andaluza.

A este respecto, el consejero ha manifestado que respeta «lógicamente todas las posiciones que trasladan voluntad de mejora», en este caso de la sanidad, aseverando que «nunca se ha hecho más inversión y nunca se ha dotado en el presupuesto más recursos en la historia que con el Gobierno de Juan Moreno».

Esto lo ha ejemplificado en datos como que la plantilla de profesionales «ha crecido 28.000 profesionales», habiendo hoy «128.000 profesionales sanitarios» y «8.500 enfermeros más», mejorándose además, como ha añadido, el gasto sanitario por habitante, que ha aumentado «un 45,3%».

«El presupuesto sanitario se ha incrementado un 55% y alcanza los 15.249 millones de euros, teniendo en cuenta que cuando nosotros llegamos al Gobierno era de 9.000 millones. Es decir, que el incremento es muy importante», ha argumentado Antonio Sanz.

El consejero ha reconocido que «siempre» hay cosas que mejorar y que es «lógico» que el ciudadano que se pueda ver afectado «nos reclame agilidad», añadiendo que «lo que nadie puede negar es un gran esfuerzo histórico que se está haciendo por mejorar, por invertir más recursos que nunca y salir del estado de abandono que lamentablemente tuvimos que sufrir», en referencia a la gestión del anterior gobierno de la Junta del PSOE, que «recortó en 1.500 millones de euros» el presupuesto sanitario y «se perdieron 7.773 profesionales» con María Jesús Montero como consejera.

«Entiendo que si hay 28.000 profesionales más ahora frente a los 7.700 que recortó la señora Montero, lógicamente tenemos que mejorar las cosas, y se están intentando mejorar las cosas, que siempre en materia sanitaria todo es poco, pero lo que es innegable es ese esfuerzo que estamos haciendo, tanto en el presupuesto como en la plantilla de profesionales como en la mejora de las infraestructuras», ha aseverado Antonio Sanz.

También ha hablado de las camas disponibles en hospitales andaluces, apuntando que «en la época de la señora Montero se redujeron las camas en 800» y «ahora en las infraestructuras sanitarias hay nuevos hospitales y nuevas mejoras». Sobre las listas de espera, ha afirmado que «hubo 500.000 pacientes que desaparecieron no porque les atendieran sino porque escondieron las listas de espera en los cajones».

«Yo no voy a entrar en la dinámica de que ha mejorado y está mejorando y se va a seguir mejorando de las listas de espera porque puedo dar el tiempo medio, pero aquel que esté más le puede molestar que lo diga, pero lo que sí es una realidad es que se está haciendo un esfuerzo muy importante, y yo auguro que en los próximos meses esa mejoría se va a seguir notando de manera satisfactoria tanto en la atención primaria y los tiempos de espera como en las listas de espera, tanto diagnóstica como quirúrgica, de los hospitales», ha concluido el consejero.