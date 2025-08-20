Sanz asegura que «los toros tienen futuro» y que «Andalucía es taurina aunque para Urtasun sean irrelevantes» El consejero de la Presidencia ha recordado que el Gobierno andaluz respalda esta tradición «apoyando a las escuelas taurinas, impulsando el circuito de novilladas, poniendo en marcha la Red de Municipios Taurinos de Andalucía, poniendo en marcha los Premios Andalucía de Tauromaquia y con la aprobación del nuevo reglamento taurino»

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado que «Andalucía es taurina, y su Gobierno también, por eso siempre estaremos para defender esta fiesta». En esta línea, ha asegurado que «los toros tienen futuro», a pesar de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, «diga que son irrelevantes».

Así lo ha expuesto Sanz antes del inicio de la corrida de toros de la Feria Taurina en la plaza de toros de La Malagueta, donde ha valorado que «Andalucía es pionera en España al poner en marcha un reglamento taurino actualizado, modernizado y consensuado con todo el sector». Además, ha hecho hincapié en que la tauromaquia «forma parte de la cultura andaluza y su realidad».

En este sentido, ha puesto en valor la labor de Canal Sur Televisión por acercar esta fiesta tanto a los jóvenes como a las personas mayores que «no pensaban volver a ver toros, ya sea por problemas de movilidad, dependencia o falta de recursos». «Gracias a la televisión pública pueden verlos», ha destacado.

Asimismo, el responsable de la Presidencia ha subrayado que esta temporada «está siendo brillantísima», y ha recordado que el Gobierno andaluz respalda esta tradición «apoyando a las escuelas taurinas, impulsando el circuito de novilladas, poniendo en marcha la Red de Municipios Taurinos de Andalucía, poniendo en marcha los Premios Andalucía de Tauromaquia y con la aprobación del nuevo reglamento taurino». «Desde la Junta seguimos avanzando para garantizar el mejor futuro para la tauromaquia en Andalucía», ha concluido.