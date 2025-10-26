Sanz apoya a las mujeres con cáncer y tiende la mano a las asociaciones El consejero de Sanidad ofrece un diálogo «claro, sincero y humilde»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha tendido la mano este domingo a las asociaciones que trabajan contra el cáncer de mama para abrir un «diálogo claro, sincero y humilde» tras la crisis por los fallos detectados en el programa del cribado.

«Las mujeres que padecen un cáncer de mama merecen apoyo, cariño y respeto, por lo que ofrecemos desde el Gobierno andaluz diálogo para trabajar juntos en este compromiso», ha recalcado el consejero. Según la asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama, Antonio Sanz tiene previsto reunirse con sus representantes esta próxima semana.

Antonio Sanz subrayó este respaldo a las afectadas y a sus asociaciones tras la manifestación desarrollada hoy en San Telmo en Sevilla para exigir soluciones a este problema bajo el lema de 'Nuestra vida no puede esperar' que ha estado apoyada por asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos de la oposición.

Desde la Junta de Andalucía se pone de relieve el trabajo que se está realizando para solucionar la situación en el programa del cribado de cáncer de mama y se está procediendo a la revisión y actualización del proceso asistencial integrado con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos.