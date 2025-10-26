Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
l consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz. E.P.

Sanz apoya a las mujeres con cáncer y tiende la mano a las asociaciones

El consejero de Sanidad ofrece un diálogo «claro, sincero y humilde»

José Luis Piedra

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:55

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha tendido la mano este domingo a las asociaciones que trabajan contra el cáncer de mama para abrir un «diálogo claro, sincero y humilde» tras la crisis por los fallos detectados en el programa del cribado.

«Las mujeres que padecen un cáncer de mama merecen apoyo, cariño y respeto, por lo que ofrecemos desde el Gobierno andaluz diálogo para trabajar juntos en este compromiso», ha recalcado el consejero. Según la asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama, Antonio Sanz tiene previsto reunirse con sus representantes esta próxima semana.

Antonio Sanz subrayó este respaldo a las afectadas y a sus asociaciones tras la manifestación desarrollada hoy en San Telmo en Sevilla para exigir soluciones a este problema bajo el lema de 'Nuestra vida no puede esperar' que ha estado apoyada por asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos de la oposición.

Desde la Junta de Andalucía se pone de relieve el trabajo que se está realizando para solucionar la situación en el programa del cribado de cáncer de mama y se está procediendo a la revisión y actualización del proceso asistencial integrado con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  3. 3 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  4. 4 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  5. 5 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  6. 6 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  7. 7

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  8. 8 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país
  9. 9

    5 a las 5, las imágenes censuradas
  10. 10

    Un millón y medio de dólares para traer a Granada la terapia génica que salvaría a Elenita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sanz apoya a las mujeres con cáncer y tiende la mano a las asociaciones

Sanz apoya a las mujeres con cáncer y tiende la mano a las asociaciones