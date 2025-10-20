Sanidad y vivienda igualan entre las primeras preocupaciones de los andaluces por detrás del paro

El paro, la sanidad y la vivienda continúan siendo, con gran diferencia sobre el resto, los asuntos que más preocupan a los andaluces. La inquietud ... sobre los tres apartados ha crecido notablemente en los últimos meses.

Así lo refleja el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), cuyo trabajo de campo se realizó entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, una vez acabada la temporada de verano con el consiguiente aumento del desempleo estacional.

Así, frente al 19,3 por ciento que situaba al paro como principal problema de Andalucía en el barómetro anterior, realizado en julio, en esta ocasión el porcentaje de andaluces que lo sitúa en ese lugar se dispara hasta el 23,3 por ciento.

También crece el porcentaje de encuestados que considera que la sanidad es el principal problema de Andalucía. Frente al 16,1 por ciento del barómetro del verano, ahora es el 17,4 por ciento el que la sitúa como el primer motivo de inquietud.

Vivienda

Hasta un porcentaje prácticamente igual (17%) escalan quienes entienden que es la vivienda el principal problema de Andalucía, lo que supone el crecimiento más importante, ya que en julio era de apenas el 10,9 por ciento.

Por detrás, en un porcentaje decreciente se sitúa la preocupación por la política como principal problema (6,3% frente al 8,1% de julio), mientras que la inmigración se mantiene en el quinto lugar con un 6,1 por ciento (5,6% en el verano)

A la hora de valorar qué problemas son los que más afectan personalmente a los consultados, la sanidad aparece destacadamente en el primer lugar con un 21,6% de respuestas, seguida del paro (12,2%), la vivienda (10%), la inflación (7,9%) y los salarios bajos (3,8%).