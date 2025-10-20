Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centro de salud. Alfredo Aguilar
Barómetro del CENTRA

Sanidad y vivienda igualan entre las primeras preocupaciones de los andaluces por detrás del paro

En los últimos meses se ha disparado el porcentaje de andaluces que considera que la vivienda es el principal problema de la comunidad

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:47

Comenta

El paro, la sanidad y la vivienda continúan siendo, con gran diferencia sobre el resto, los asuntos que más preocupan a los andaluces. La inquietud ... sobre los tres apartados ha crecido notablemente en los últimos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

