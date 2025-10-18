Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera de Hacienda, Carolina España, y el de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz. EFE

La sanidad ganará peso en los presupuestos de la Junta del año próximo con una cifra récord

Las cuentas en elaboración parael ejercicio 2026 reservan más de un tercio de los recursos para inversión en salud

Héctor Barbotta

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:37

El giro que el Gobierno andaluz parece decidido a darle al sistema público de salud tendrá su reflejo en sus presupuestos del año próximo, actualmente ... en fase de elaboración, en los que más de un tercio del montante total se destinará a gasto sanitario.

