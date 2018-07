Susana Díaz arranca a Pedro Sánchez un plan de empleo para Andalucía supeditado al Presupuesto de 2019 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. / EFE La presidenta de la Junta califica de «productiva» la reunión en La Moncloa y dice que se «abre una etapa distinta» a la de Rajoy MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Lunes, 23 julio 2018, 16:13

Susana Díaz ha anunciado al término de la reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez que este se ha comprometido a financiar un plan de empleo especial para Andalucía el próximo año, aunque supeditado a la aprobación este otoño del Presupuesto de 2019. Díaz no ha informado de ninguna cifra ni a quienes iría dirigido ese plan de empleo, elementos que deberán concretar el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Empleo a partir de esta semana, ha aclarado. Este plan, reclamado durante años por la Junta de Andalucía al Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido el acuerdo más relevante de la reunión de más de dos horas mantenida entre el presidente del Gobierno y la mandataria andaluza y que esta ha calificado de «buena, cordial y productiva«.

Díaz ha valorado el «cambio de posición« del presidente del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el asunto sobre el que la andaluza insiste la »urgencia« de su aprobación. Considera que ese cambio se ha producido porque en la primera intervención de Sánchez en el Congreso cerró la puerta a su aprobación esta legislatura, pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado jueves dio el visto bueno a la creación de un grupo político para avanzar en las propuestas del Gobierno y las comunidades. La Junta reclama 4.000 millones de euros anuales más en un nuevo sistema de reparto.

La presidenta andaluza ha valorado también que «mientras tanto» hay otro sistema, el Gobierno haya conseguido flexibilizar el objetivo del déficit en Europa, cediendo dos décimas a las comunidades, lo que supondría «un balón de oxígeno» de 350 millones de euros más para gasto en el caso de Andalucía. La presidenta de la Junta ha añadido otros 250 millones de euros de «oxígeno» con las cantidades a cuenta de los impuestos estatales. Esa inyección de unos 600 millones de euros para el Presupuesto autonómico de 2019 depende de la aprobación en el Congreso y Senado de la senda del déficit, por lo que está en manos del PP su visto bueno. Díaz ha reclamado al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, que ponga «los intereses de España por encima del suyo», después de que el nuevo líder popular haya insinuado que no respaldará las medidas de Sánchez. «Espero que se comporte como un partido de gobierno y no se tire al monte». «Si queremos a España, cuidemos a España», ha dicho la presidenta sobre Casado.

La presidenta de la Junta ha respondido que no ha hablado con Sánchez ni de Cataluña ni de un posible adelanto electoral. «Ese es del ruido de otros partidos. Ya sabéis que mi voluntad es agotar la legislatura, pero no depende de mí«, ha reiterado en alusión a las críticas ahora de Ciudadanos, su aliado de legislatura.

También ha informado de otros acuerdos en materia de infraestructura con Sánchez: Ha corroborado el compromiso de que el corredor Algeciras-Bobadilla quede terminado en 2020-2021, algo que también prometió el anterior Gobierno del PP. Sánchez también se ha comprometido a dar «un impulso» a las dificultades técnicas del AVE a Granada para que este, ya terminado, pueda ponerse en marcha en poco tiempo. Ha anunciado como inmediato la construcción de la línea de alta tensión Caparacena-Baza, de gran importancia para Andalucía oriental; y trasvases hidráulicos en Almería, como el de Rules, así como un acuerdo en breve sobre el metro de Sevilla. Todos ellos son proyectos en marcha desde hace tiempo, pero ralentizados, en su opinión, por el Gobierno del PP. No son medidas, ha dicho, que dependan de la aritmética parlamentaria, «sino de decisión política». En este sentido, Díaz ha enfatizado varias veces a lo largo de su intervención que con Sánchez y el PSOE en La Moncloa «se abre una nueva etapa para Andalucía», porque si bien es cierto que ella fue recibida por Rajoy hasta en tres ocasiones, lo que obtuvo del anterior presidente «eran buenas palabras», pero no le dio nada de lo que le pidió. «Rajoy no hizo las cosas porque no quiso», ha aseverado.

Sobre el congreso del PP ganado por Pablo Casado, ha manifestado que espera que el PP «no se radicalice» y en clave andaluza ha expresado: «Podría decir que el PP andaluz ha perdido el congreso, pero no voy a decirlo porque recuerdo lo que ellos dijeron de mí«, en alusión a las primarias que perdió hace un año frente a Pedro Sánchez. Preguntada sobre si hoy se abre un nuevo tiempo con el secretario general tras aquella disputa por el poder del PSOE, Díaz ha respondido que su relación con el presidente del Gobierno será »leal« pensando en Andalucía y en España.