Salud detecta circulación del virus del Nilo en mosquitos en La Puebla del Río (Sevilla), Pulpí y Mojácar (Almería)

Europa Press Viernes, 22 de agosto 2025, 15:49 Comenta Compartir

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha confirmado circulación del virus del Nilo en los municipios almerienses de Pulpí, por tercera vez, y en Mojácar, por segunda vez, en una de las trampas de refuerzo colocadas tras la declaración de área en alerta; así como en la zona de la Dehesa de Abajo del término municipal de La Puebla del Río (Sevilla).

Según ha informado la Junta en una nota, esto supone que tanto Mojácar como Pulpí prolongan una semana más el tiempo que deben permanecer como áreas en alerta, hasta el 10 de septiembre; y Zurgena (Almería) y Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), que también son áreas en alerta por detecciones anteriores de circulación del VNO en mosquitos, seguirán hasta el 28 y el 29 de agosto, respectivamente.

Sin embargo, la Consejería de Salud ha aclarado que no es necesario declarar área en alerta La Puebla del Río porque el paraje de La Dehesa de Abajo se encuentra a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población. Este municipio se mantiene, por tanto, en riesgo alto, que es el nivel en el que empezó la temporada.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO) hasta el momento, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 259 usuarios y todos han resultado negativos. Durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 193 trampas instaladas, en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles, se ha observado abundancia en los municipios de Los Palacios y Villafranca --zona de Cerro de las Cigüeñas--, La Puebla del Río --zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y Brazo del Este y núcleo urbano-- y Villamanrique de la Condesa, todos en la provincia de Sevilla; nivel elevado en los municipios de Los Barrios (Cádiz) y Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Y nivel moderado en los municipios de Pulpí (Almería); Algeciras, Chiclana y Vejer de la Frontera (Cádiz); La Carlota, La Rambla y Lucena (Córdoba); Arquillos, Ibros, Lopera y Las Navas de San Juan (Jaén); Almargen, Cártama, Málaga y Guaro (Málaga); y Las Cabezas de San Juan, Almensilla, y Palomares del Río (Sevilla). El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.

Programa de vigilancia

La Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025. Según ha explicado la Junta, este programa ha establecido que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo.

Los niveles de riesgo se han reducido a tres --bajo, medio y alto-- para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel. Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, once en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.

En cuanto a las competencias de cada administración la Ley de Salud Pública de 2011 establece que la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a las plagas urbanas compete a la Junta de Andalucía, mientras que los tratamientos de desinsectación se deben efectuar por los servicios oficiales de los municipios y, en su caso, de las diputaciones provinciales, de acuerdo con el decreto de la Consejería de Salud 8/1995, así como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 2010, atribuye a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de uso público.