Salen 2.166 plazas sin oposición para jóvenes y parados en Andalucía Las vacantes están dirigidas sobre todo a jóvenes que buscan su primera ocupación y a personas desempleadas de larga duración

Miércoles, 8 de octubre 2025

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha publicado 2.166 vacantes repartidas en 663 ofertas activas en Andalucía para jóvenes y parados de larga duración (sobre todo mayores de 50 años). Se trata de una nueva batería de oportunidades laborales para distintos perfiles que son accesibles sin oposición.

Las vacantes están dirigidas sobre todo a jóvenes que buscan su primera ocupación y a personas desempleadas de larga duración, especialmente mayores de 50 años residentes en Andalucía. Con ello se quiere facilitar la inserción y reactivar carreras que necesitan una nueva oportunidad.

Estas son algunas de las ofertas de empleo más recientes en Granada:

- Operario/a para sustitución en residencia, en Huéscar.

- Limpiador/a en centro de salud, en Dúrcal.

- Administrativo para despacho de abogados y gestoría, en la capital.

En el resto de provincias se buscan mozos de almacen, peones agrícolas, repartidores, mecánicos, trabajadores para la construcción y conductores, entre otros perfiles.

Para consultar el listado completo y presentar tu candidatura, tienes que acceder a la web oficial del SAE y enviar tu currículum de forma telemática. Antes es recomendable que revises lo requisitos y la documentación que se solicite.