El rincón en la costa de Andalucía con casa blancas llenas de geranios que atrae a turistas de toda España Cada vez más turistas nacionales optan por la comunidad andaluza para su vacaciones veraniegas por delante de otros lugares como la Costa Brava

Alberto Flores Granada Sábado, 23 de agosto 2025, 10:06 Comenta Compartir

Hasta hace poco el destino nacional favorito para los madrieños, así como para los habitantes de otras comunidades de sin costa en España, eran la Costa Brava y diferentes puntos del norte peninsular. Sin embargo, cada vez más turistas nacionales apuestan por poner dirección al sur para disfrutar de sus vacaciones de verano. Y hay un rincón de Andalucía que cada vez cuenta con más adeptos.

Se trata de un lugar en la provincia de Málaga que combina aguas cristalinas y casas blancas con geranios en los balcones: Nerja. Un destino que está a unas cinco horas en coche para los madrileños y que ofrece lo mejor del Mediterráneo. Un clima suave y con menos viento que el de la Costa Brava, una gastronomía espectacular y playas cristalinas sin demasiadas masificaciones.

Atractivos como el Balcón de Europa, que literalmente es un mirador colgado sobre el mar, ofrecen postales perfectas para los visitantes. Así como sus estrechas calles, bonitas fachadas cargadas de flores y pequeñas tiendas que ofrecen un ambiente totalmente diferente al de la gran ciudad.

Ampliar El Balcón de Europa. Ayuntamiento de Nerja

En cuanto a los motivos por el que cada vez más turistas nacionales optan por este rincón de Málaga como destino perfecto para el verano tiene que ver con que para llegar hasta él no hay que recurrir a vuelos ni a carreteras cargadas de peajes. Además, hay multitud de playas de aguas cristalinas en la zona, pudiendo acceder a zonas no tan masificadas como en otros puntos del país.

Todo esto sumado al hecho de que, en comparación con los precios de Madrid, resulta bastante económico disfrutar de una ración de pescado frito junto a una caña bien fría. Un lugar que ofrece playa y buen tiempo de forma tranquila, sin que parezca que se está en un parque temático como sí ocurre en otros destinos que están cada vez más saturados.