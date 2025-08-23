Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vistas de Nerja. Ayuntamiento de Nerja

El rincón en la costa de Andalucía con casa blancas llenas de geranios que atrae a turistas de toda España

Cada vez más turistas nacionales optan por la comunidad andaluza para su vacaciones veraniegas por delante de otros lugares como la Costa Brava

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:06

Hasta hace poco el destino nacional favorito para los madrieños, así como para los habitantes de otras comunidades de sin costa en España, eran la Costa Brava y diferentes puntos del norte peninsular. Sin embargo, cada vez más turistas nacionales apuestan por poner dirección al sur para disfrutar de sus vacaciones de verano. Y hay un rincón de Andalucía que cada vez cuenta con más adeptos.

Se trata de un lugar en la provincia de Málaga que combina aguas cristalinas y casas blancas con geranios en los balcones: Nerja. Un destino que está a unas cinco horas en coche para los madrileños y que ofrece lo mejor del Mediterráneo. Un clima suave y con menos viento que el de la Costa Brava, una gastronomía espectacular y playas cristalinas sin demasiadas masificaciones.

Atractivos como el Balcón de Europa, que literalmente es un mirador colgado sobre el mar, ofrecen postales perfectas para los visitantes. Así como sus estrechas calles, bonitas fachadas cargadas de flores y pequeñas tiendas que ofrecen un ambiente totalmente diferente al de la gran ciudad.

El Balcón de Europa. Ayuntamiento de Nerja

En cuanto a los motivos por el que cada vez más turistas nacionales optan por este rincón de Málaga como destino perfecto para el verano tiene que ver con que para llegar hasta él no hay que recurrir a vuelos ni a carreteras cargadas de peajes. Además, hay multitud de playas de aguas cristalinas en la zona, pudiendo acceder a zonas no tan masificadas como en otros puntos del país.

Todo esto sumado al hecho de que, en comparación con los precios de Madrid, resulta bastante económico disfrutar de una ración de pescado frito junto a una caña bien fría. Un lugar que ofrece playa y buen tiempo de forma tranquila, sin que parezca que se está en un parque temático como sí ocurre en otros destinos que están cada vez más saturados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  3. 3 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    El Hotel Finca La Bobadilla, icono del lujo, cambia su dirección por imagen
  7. 7

    Fallece un parapentista de 68 años tras sufrir una caída en Loja
  8. 8

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  9. 9 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  10. 10

    Así es la carta enviada a los infractores de la zona de bajas emisiones de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El rincón en la costa de Andalucía con casa blancas llenas de geranios que atrae a turistas de toda España

El rincón en la costa de Andalucía con casa blancas llenas de geranios que atrae a turistas de toda España