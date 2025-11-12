Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Santiago Muñoz Machado saluda a los Reyes de España E. P.

Los Reyes presidirán una fundación de la Corona y América con empresas andaluzas

El presidente ejecutivo será Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y al patronato de honor se invitará al presidente de la Junta y a los alcaldes de las ocho capitales

Alberto García Reyes

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:28

Los Reyes de España han aceptado la presidencia de honor de una fundación impulsada por las grandes empresas andaluzas y por compañías nacionales e internacionales ... con gran presencia en la comunidad, según ha avanzado ABC de Andalucía, una institución creada siguiendo la inspiración de las fundaciones Princesa de Asturias o Princesa de Girona. Esta nueva fundación andaluza, cuyo nombre girará en torno a 'Reino de España', tendrá como principal objetivo la vinculación española con América, canalizada históricamente a través de Andalucía, y por ello se invitará a formar parte de su patronato de honor al presidente de la Junta, en calidad de vicepresidente, y a los ocho alcaldes de las capitales andaluzas.

