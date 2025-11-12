Los Reyes presidirán una fundación de la Corona y América con empresas andaluzas

Los Reyes de España han aceptado la presidencia de honor de una fundación impulsada por las grandes empresas andaluzas y por compañías nacionales e internacionales ... con gran presencia en la comunidad, según ha avanzado ABC de Andalucía, una institución creada siguiendo la inspiración de las fundaciones Princesa de Asturias o Princesa de Girona. Esta nueva fundación andaluza, cuyo nombre girará en torno a 'Reino de España', tendrá como principal objetivo la vinculación española con América, canalizada históricamente a través de Andalucía, y por ello se invitará a formar parte de su patronato de honor al presidente de la Junta, en calidad de vicepresidente, y a los ocho alcaldes de las capitales andaluzas.

El presidente ejecutivo será el actual director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y el resto del patronato estará compuesto por los empresarios que componen la fundación, que están repartidos por las ocho provincias y representan al pujante tejido empresarial que actualmente tiene Andalucía. También se sumarán importantes mecenas y empresarios americanos. La idea, de hecho, surgió de un grupo de empresas que se pusieron de acuerdo para trazar un primer embrión del proyecto y presentarlo a la Casa Real, que ya ha dado su visto bueno. Actualmente se están ultimando los estatutos de la nueva fundación, que va a ser inscrita en el registro en las próximas semanas y presentada públicamente. Estos empresarios defienden la necesidad de articular en Andalucía una institución que difunda los valores de la Corona española y de su crucial vinculación histórica con América «desde Alaska a Tierra del Fuego».

Conexiones

Las actuales conexiones económicas entre el continente americano y la comunidad andaluza refuerzan los nexos sociales y culturales que están vigentes desde hace más de cinco siglos, por lo que entre los principales objetivos de la fundación está el intercambio de talentos a través de becas en universidades de ambos lados del Atlántico, razón por la que también se invitará al patronato a los rectores. Otro de los propósitos de este proyecto es reconocer a través de unos premios anuales a grandes personalidades del pensamiento, la ciencia, la investigación, la cultura y el impulso económico en América y Andalucía, todo ello con la misión de divulgar el papel trascendental que la Corona de España ha jugado en la historia americana como motor de desarrollo.

Entre los miembros fundacionales hay empresarios del sector de la banca, la agroindustria, la innovación tecnológica, la obra y la ingeniería civil, la minería, el turismo, las compañías energéticas o la aeronáutica.

Los impulsores buscaban la figura de un intelectual andaluz para la presidencia ejecutiva y han designado a Santiago Muñoz Machado, cordobés nacido en Pozoblanco que, además de jurista de reconocido prestigio y Catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, es director de la RAE, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, director del 'Diccionario del español jurídico' y del 'Diccionario panhispánico del español jurídico', Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Historia.

Impulso empresarial

La fundación tendrá su sede en Andalucía y promoverá el impulso empresarial de Andalucía, por lo que está abierta a la participación de todas las compañías vinculadas a la comunidad. Además, propondrá el ingreso como patronos a otras personalidades históricas de la región en ámbitos como la política y la cultura. Su puesta de largo se producirá en torno a la efeméride del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía española y su vocación americana centrará toda su programación y filosofía.