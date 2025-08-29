Repunte térmico en Andalucía para despedir agosto: estas provincias rozarán los 40 grados Este viernes las temperaturas máximas volverán a subir en la comunidad autónoma y el fin de semana los termómetros llegarán a los 37 grados en algunas zonas

Después de una semana en la que el protagonismo a nivel meteorológico en Andalucía ha sido para la calima y la bajada de temperaturas, la situación vuelve a cambiar en la comunidad autónoma este viernes. Los termómetros se quedaron ayer en torno a los 30 grados en prácticamente todo el territorio andaluz, pero hoy las temperaturas volverán a subir y durante el fin de semana se acercarán a los 40 grados en varias provincias de la región.

Este viernes no se esperan fenómenos significativos a nivel meteorológico en Andalucía. Los cielos lucirán despejados en la mayor parte del territorio desde por la mañana, aunque habrá intervalos nubosos de nubes altas a lo largo de la jornada. Lo más destacado tendrá que ver con los termómetros, ya que las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo en las provincias del interior.

Una subida que dejará máximas de 35 grados en varios puntos de Córdoba y Málaga y de 34 grados en Granada. Las mínimas, eso sí, seguirán siendo más bajas que durante los últimos días, con valores en torno a los 16 grados. De hecho, todas las provincias andaluzas tendrán mínimas inferiores a los 20 grados menos Almería (21), Málaga (21) y Cádiz (20).

Regreso del calor el fin de semana

El sábado será un día marcado por el sol, la estabilidad y un repunte térmico. Volverá el calor para finalizar agosto con una subida tanto de las máximas como de las mínimas. Córdoba será el lugar más caluroso de Andalucía con 37 grados seguido de Granada con 36 y Sevilla con 35. En cuanto a las temperaturas nocturnas, subirán ligeramente hasta situarse alrededor de los 20 grados en toda la región.

El domingo no se esperan muchos cambios en la comunidad autónoma y volverá a ser un día soleado con temperaturas elevadas en Granada (36), Córdoba (35) y Sevilla (34). Las mínimas, por su parte, se mantendrán en torno a los 20 grados en todo el territorio andaluz.

A partir del lunes las temperaturas volverán a bajar y, al menos durante la primera mitad de la semana, las máximas quedarán en torno a los 30 grados y las mínimas sobre los 18. Además, no se esperan lluvias ni fenómenos meteorológicos adversos destacados, por lo que en principio será un inicio de septiembre bastante tranquilo en lo que al tiempo se refiere.

