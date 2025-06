El regalo andaluz de Broncano a Ed Sheeran: «Este aceite de oliva de Jaén, el mejor del mundo»

C. L. Miércoles, 4 de junio 2025, 09:53 Comenta Compartir

La visita de Ed Sheeran a La Revuelta este martes dejó claras varias cosas: que el cantante británico, en muchos aspectos, tiene una vida atípica y que, como muchos otros, en este formato televisivo se siente de lo más a gusto. Tanto que se prestó a visitar a David Broncano en plena gira, cuando es algo poco habitual en él.

«Es de los tres o cuatro artistas más escuchados del planeta», resaltó el presentador jienense, que se mostró entusiasmado por tener al artista en su programa. Una entrada triunfal que sorprendió al propio cantante y que aprovechó el presentador jienense para decir: «Le voy a preguntar si conocía el programa, que dice que qué es toda esta mierda». Su respuesta dejó claro que sabía lo que se iba a encontrar: «Estoy muy contento de estar aquí. Toqué anoche en el concierto y me he desperado esta mañana... pero esto es nuevo para mi. Venir a 'shows' de televisión mientras estoy de gira, pero conozco el programa y quería estar aquí.»

Hablaron de muchas cosas sin dejar de lado la esencia del programa y eso lo agradeció. Contó, entre otras cosas, que no tiene móvil, algo extrañísimo en los tiempos que corren. Contesta cuando tiene tiempo los emails que le van llegando como forma de comunicación.

También tuvo tiempo para conocer uno de los productos más representativos de la tierra del presentador: el aceite de oliva. Ed Sheeran contó que vive en el campo, cerca de la ciudad de Ipswich. Aclaró que, aunque no es una granja, cultiva algunas verduras como cebollas, pepinos o pimientos. Reconoció que era a su mujer a la que le gustaba «toda esa mierda», apuntó entre bromas, y reconoció que en cierta manera «soy un granjero».

👨🏻‍🌾 Cuando se retire Ed Sheeran, lo mismo te lo encuentras vendiendo calabazas y pepinos por la carretera. Que es granjero el tío. #LaRevuelta @edsheeran pic.twitter.com/gSfJYdVJB2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 3, 2025

Luego explicó que incluso tiene una empresa y fabrica aceite de oliva. Fue entonces cuando David Broncano le aseguró que «probablemente tenga el mejor aceite de oliva del mundo. »Eso es lo que todo el mundo dice«, le respondió el cantante, pero Broncano insistió: »No, no. Soy de Jaén. Es algo objetivo que es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Ahora, el gusto... depeden«.

Una entrevista que concluía con dos actuaciones, la primera con Grison de orquesta y la segunda presentando su nueva canción. Un derroche de talento que terminó, como no, con el público pidiendo entradas. Y él respondió con una promesa: «Ha sido la primera vez que he tocado en España en seis años, así que no sabíamos si íbamos a vender o no. Es por eso que solo hemos hecho dos conciertos, pero vamos a volver.»

Fue tras ese momento que la pregunta de Broncano iba a recordar lo vivido al principio del programa: «¿Te lo has pasado bien?», le decía. Y Ed Sheeran respondía con sinceridad: «Me ha encantado», e incluso rindiéndose ante la libertad de la que se goza en España para hacer televisión: «Lo que me gusta de este programa es el humor, en Inglaterra no podrías hacer esas preguntas de '¿qué prefieres?'. Me gusta que podáis empujar los límites».