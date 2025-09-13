«La quita de la deuda no sonmás recursos para Andalucía, es una trampa»

Carolina España atiende a este periódico en su despacho del Parlamento de Andalucía, donde se desarrolla el primer pleno del último curso parlamentario de la ... legislatura.

–Estamos en el último curso de la legislatura. ¿Cuáles van a ser las líneas maestras de la Junta en esta recta final?

–Vamos a seguir igual que hemos hecho en los años anteriores, trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos. El objetivo de cualquier político, de cualquier gobierno, es que nuestros ciudadanos, que los andaluces, cada vez tengan mejores servicios públicos, vivan mejor y, por lo tanto, a ellos nos dedicamos. Para esto hay que aprobar leyes, hay que adoptar medidas, hay que aprobar presupuestos.

–Desde que empezó el curso recientemente se ha notado cierta aceleración legislativa. El presidente anunció el lunes la Ley Activa de innovación; el martes, la Ley de Vivienda. Están también por salir una ley de Patrimonio, la de Montes, la de Universidad, la de espacios productivos....

–No es que haya una aceleración, sino que son leyes importantes que llevan mucho tiempo trabajándose. En el caso de la Ley de Vivienda, es una de las más importantes de la legislatura. Es la primera de todo el país que saca una comunidad autónoma para poner en marcha una herramienta para facilitar la construcción de viviendas en general y, en especial, viviendas protegidas, y para agilizar suelos porque hay que hacer más viviendas más rápido y a precios más fáciles, y eso es lo que va a permitir realmente la ley. Son muchos meses trabajando y al final todo tiene su proceso. No hay carrera por sacar más leyes ahora porque las leyes no se sacan de un día para otro, pero sí es el resultado o el fruto de muchos meses de trabajo.

–También está la ley de presupuesto, que siempre se dice que es la más importante. ¿Cuáles serán las líneas maestras?

–La ley de presupuesto es la ley con mayúsculas, la gran ley del año que guía el rumbo del Gobierno. Y, además, que también crea certidumbre, porque fíjese lo que nos está ocurriendo en el país, que llevamos ya dos años sin presupuestos generales del Estado, unos presupuestos prorrogados, un gobierno que no es capaz de aprobar presupuestos. Aquí en Andalucía tenemos presupuesto en tiempo y forma. Al final, la estabilidad política, la moderación, genera confianza hacia la inversión.

–¿Cómo serán estos presupuestos?

–Serán eminentemente sociales y centrados. Nuestro objetivo y nuestra prioridad son los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia. Todo lo que afecte a las familias andaluzas nos preocupa y nos ocupa al gobierno andaluz. Y lógicamente, sin olvidarnos de vivienda, sin olvidarnos del agua, sin olvidarnos de la actividad empresarial, porque hay que seguir creando empleo en nuestra tierra. Yo siempre decía que Andalucía era la mejor tierra para vivir, pero ahora entre todos, porque esto también lo están haciendo los andaluces, la estamos convirtiendo en la mejor tierra para trabajar y la mejor tierra para invertir.

–¿Incluirá alguna bajada de impuestos?

–Desde el Gobierno andaluz seguimos monitorizando cómo han funcionado nuestras seis bajadas de impuestos y lo cierto es que, pese a esas bajadas, hemos logrado recaudar más porque nuestra política económica funciona. Ahora trataremos de compensar la asfixia fiscal que impone María Jesús Montero.

–¿Sobre qué previsión de crecimiento se trabaja?

–En primer lugar, son unos presupuestos, como los últimos años, difíciles de poner en marcha por la incertidumbre creada por el Gobierno. Cualquier comunidad autónoma necesita tener una serie de datos, como es el techo de gasto, pero no lo tenemos porque el Gobierno no ha conseguido aprobarlo. Los datos de crecimiento los iremos viendo. Estamos valorando, todavía tenemos cierto margen. Es verdad que lo importante es que Andalucía sigue creciendo por encima de la media nacional. Obviamente, se está produciendo una desaceleración que estamos viendo desde los años pasados. Nosotros trabajamos para que Andalucía siga creciendo por encima de la media, porque es lo que nos está permitiendo esa generación de empleo.

–¿Ya para el año que viene se prevé un mes escenario de menos fondos europeos?

–El año que viene termina ya el marco de los Next Generation, que eran hasta agosto de 2026, y el marco 21-27 continúa. El marco estructural de fondos Feder, Feader y el Fondo Social Europeo se mantiene. No debería de tener un impacto demasiado importante.

–El debate de la financiación ha sido el eje de la controversia con el Gobierno, los 1.500 millones que le faltan a Andalucía cada año para igualarse con el resto de comunidades. ¿Usted ve alguna posibilidad de que esto se acabe afrontando alguna vez?

–El debate de la financiación es un tema central, porque hablar de financiación es hablar de los problemas de los ciudadanos. Nosotros estamos aquí para tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos, no para trasladarles nuestros problemas. Por eso hablamos de financiación y es un tema central, porque de ello dependen la vivienda, los colegios, dependencia, carreteras, todas las inversiones y el Estado del bienestar, que se financia con recursos, con un sistema de financiación que debería ser justo y no lo es.

–¿Aún es posible afrontar este problema con el Gobierno?

–Desde luego, este Gobierno hará lo que pida el independentismo, que no va a pedir una reforma del sistema de financiación porque ya ha firmado su propia financiación singular y privilegiada. Esa es la gran traición. Está firmado que se va a producir una financiación singular y extraordinaria donde se le va a dar el 100 % de los recursos que se recauden en su tierra frente al 50% y que estamos recibiendo el resto de comunidades autónomas de régimen común. Eso significa incrementar los recursos que tienen que salir del Estado hacia Cataluña en 30.000 millones de euros. Nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto que se le vaya a dar una financiación extraordinaria y privilegiada sólo para tener los votos que le hacen falta al señor Sánchez y a la señora Montero para seguir en el Gobierno. Es una vergüenza, es una compra de votos. Y eso en política tiene un nombre, que es corrupción política.

–La ministra dice que no se puede abordar el problema de la financiación porque las comunidades del Partido Popular no tienen una posición única. ¿Cree posible que se alcance ese acuerdo?

–Claro que es posible. El problema es que hay que leer la hemeroteca y la señora ministra de Hacienda tiene que cumplir lo que ella misma decía, tiene que cumplir con su palabra porque cuando era consejera decía que la obligación de presentar una propuesta, un modelo, era del Ministerio, el Ministerio tiene que poner encima de la mesa un modelo, una propuesta de reforma al sistema de financiación y ya se pondrán de acuerdo los partidos en base a ese modelo, como ha hecho con la condonación. ¿Quién ha presentado la propuesta de la condonación? ¿Han sido las comunidades autónomas? Ha sido el Gobierno. Es el Gobierno el que tiene que presentar una reforma del sistema. No lo va a presentar porque no quiere. Primero, porque no lo ha pedido el independentismo. Y segundo, porque saben que en Andalucía, si tuviéramos lo que nos pertenece, lo que es nuestro, los 1.528 millones de euros que nos faltan, mejoraríamos la sanidad, la educación y la dependencia.

–¿Usted cree que se entienden por parte de la ciudadanía la negativa de la Junta a que se le condone la deuda?

–En ese campo de los bulos es donde se están moviendo el Gobierno y el Partido Socialista, se está intentando confundir, engañar a los ciudadanos, porque es verdad que es un tema complicado. En primer lugar, la condonación de la deuda es algo que debe ser siempre complementario a la financiación. Tal y como se ha puesto encima de la mesa, es claramente un pago al chantaje del independentismo. No lo ha pedido ninguna otra comunidad autónoma. En segundo lugar, esta condonación no tiene nada que ver con condonarle la hipoteca a un ciudadano, que es el argumento que utiliza el gobierno. Pero no es comparable. No tiene absolutamente nada que ver. En primer lugar, a las comunidades autónomas no nos llega Andalucía no va a llegar un cheque de 18.000 millones de euros. Va a haber un ajuste contable donde la deuda de una comunidad pasa al Gobierno de España. Antes la comunidad refinanciaba esa deuda y ahora la va a refinanciar el Gobierno de España. Por lo tanto, llega cero euros para Andalucía. El ahorro de los intereses, que son 140 millones y no 18.000, sí serían recursos que podrían liberarse, que es donde la señora Montero y el resto de miembros del Partido Socialista dicen que podemos incrementar el gasto social. Eso es falso. Los ahorros por intereses no podrán incrementar el gasto social, no podrán destinarse al Estado del Bienestar, no podrán pagar ni la dependencia, ni la sanidad, ni la educación, ni carreteras, ni viviendas. Sólo se pueden destinar a reducir deuda, a amortizar deuda. Entonces, oiga, esto es una trampa.