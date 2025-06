La queja de un hostelero andaluz por la falta de trabajadores: «Esto va a explotar»

Alberto Flores Granada Jueves, 5 de junio 2025, 11:43 Comenta Compartir

Durante los últimos meses, y sobre todo ahora con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los hosteleros que se quejan por un mismo motivo: cada vez es más complicado encontrar trabajadores. Uno de los últimos en hacerlo fue Mariano Rodríguez, propietario del Restaurante Eme de Mariano y de la Pizzería Da Mimì de Málaga, que aseguró que ya no existe la hostelería de antes y que cada vez es más difícil dar con profesionales.

Su queja tuvo lugar en 101 TV Málaga, donde comentó a un reportero que «no hay personal». Como ejemplo, puso sus inicios, en los que se formó trabajando muchas horas para aprender, algo que él se tomaba como una inversión en sí mismo. Sin embargo, lamentó que los jóvenes ya no lo vean así. «Es la hostelería que nos ha tocado y lo que nos toca vivir. No encontrar personal es un problema muy grande para nosotros», agregó el dueño.

Unas palabras que han causado mucho revuelo en redes sociales con multitud de publicaciones en TikTok, Instagam y X. Una de ellas es la de @SoyCamarero, que a través de su cuenta comentó al respecto que si los hosteleros hicieran que el trabajo fuera «conciliable y sin turnos partidos» no faltaría personal.

La hostelería de antes en muchos casos sigue igual, si hay profesionales, pero ya no aceptan los puestos “de antes” si pensáis que es una herencia, rechazadla, cumplid con el convenio (incluso mejoradlos) haced que sea un trabajo conciliable, abolid los turnos partidos, y no os… https://t.co/Z8aTuZkqYZ — Soy Camarero (@soycamarero) June 2, 2025

Ante el revuelo formado, IDEAL ha contactado con el hostelero malagueño y este ha querido dejar claro cuál era el fondo de sus declaraciones: «Hablé de mi vida laboral y de que, para lo bueno y para lo malo, hemos cogido una herencia de la restauración de los 80 y 90 que estamos pagando». Explica que por aquellos años se pagaba muy poco y se echaban muchas horas, algo que ya no pasa hoy en día. «Ahí están mis nóminas y trabajadores, no hay engaños», añade.

«Esto es algo que va a explotar si no hacemos nada. No sé qué quiere la juventud pero el que quiere algo debe conseguirlo a base de trabajo» Mariano Rodríguez Propietario del Restaurante Eme de Mariano y de la Pizzería Da Mimì de Málaga

«Obviamente se han malinterpretado mis palabras o se busca polémica a posta. Sinceramente, creo que es mejor no perder el tiempo en esto», reconoce con hastío. Y es que, en base a su experiencia, la falta de personal es «un problema que está ahí» y que hay que afrontar. «Esto es algo que va a explotar si no hacemos nada. No sé qué quiere la juventud pero el que quiere algo debe conseguirlo a base de trabajo», asegura.

Según aclara, eso no implica cobrar malos sueldos o tener turnos de trabajo interminables. «Los primeros que queremos que los trabajadores cobren bien y echen sus horas somos nosotros. Si no hiciera las cosas así no tendría dos restaurantes», comenta al respecto. Y para finalizar, reconoce que el horizonte no le permite vislumbrar un panorama mejor: «Creo que las cosas están mal y que van a ir a peor».

