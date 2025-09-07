Los 6 pueblos de Andalucía que destaca Booking para una escapada en septiembre Los municipios mejor valorados por los viajeros en cada provincia andaluza

Esther Guerrero Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:11 Comenta Compartir

Andalucía es uno de los destinos de muchos viajeros nacionales o extranjeros. Los paisajes, playas o comidas entre otros hace que muchos se enamoren de los rincones de la comunidad autónoma. En Boking, 360 millones de usuarios han participado en 'Traveller Review Awards 2025', una iniciativa donde buscan «Pueblos con Alma: Ruta de Andalucía». En ella, enseñan destinos que, sin grandes aglomeraciones por su popularidad, son el destino perfecto para quienes quieren conectar con la esencia andaluza.

Algunos de estos rincones son Cazorla en Jaén. Ubicada entre el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, este lugar es ideal para quienes quieren pasar unos días entre la naturaleza. Sus calles empedradas hacen que muchos se transporten a otros tiempos.

Las Negras, Almería, se encuentra en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Este pueblo costero se caracteriza por la arena fina y clara y el agua turquesa cristalina. Sus casitas blancas hacen de este rincón único en la provincia.

En Cádiz, más concretamente en El Gastor, conocido popularmente como «el balcón de los pueblos blancos». Ofrece vistas a la sierra gaditana y a la naturaleza. Los residentes del municipio se dedican principalmente a la artesanía de cuchillería.

El pueblo de Cómpeta, Málaga, entre el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, se caracteriza por su vino dulce y su Festival Noche del Vino. Este lugar es una perfecta combinación entra la cultura malagueña y la naturaleza.

Este municipio con más de 5.000 años de historia se encuentra a tan solo 30 kilómetros de Sevilla. Carmona es uno de los más monumentales de Andalucía. Sus visitantes pueden ver un lugar único y conocer en profundidad la historia de sus murallas romanas y palacios.

Aracena, en la provincia de Huelva, es uno de esos lugares que enamora por sus increíbles vistas a la naturaleza de la sierra que tiene su nombre y por su gastronomía donde predomina el cerdo ibérico.

En Córdoba, hay un pueblo que se le considera uno de los mayores exponentes del barroco andaluz, se trata de Priego de Córdoba. Se sitúa en las estribaciones de la Subbética. Aquí, se pueden apreciar castillos y calles donde predomina la cultura cordobesa.

Por último, Montefrío en la provincia de Granada, se considera uno de los lugares con las vistas más bellas del mundo por National Geographic. Sus monumentos que mezclan varias culturas que han convivido en la península, árabe y cristiana, hacen que los visitantes quieran volver.