El pueblo andaluz al que muchos llaman «la pequeña Sevilla» por su patrimonio e historia El municipio guarda muchas similitudes con la capital de Andalucía, también con torres, palacios y un destacado centro histórico

Alberto Flores Granada Domingo, 31 de agosto 2025, 13:30

En Andalucía hay centenares de pequeños pueblos con encanto que destacan por ofrecer rincones únicos que, en una gran cantidad de ocasiones, son desconocidos para la mayoría. Uno de los que más llama la atención se sitúa en la provincia de Sevilla, aunque realmente está más cerca de Córdoba. Y el motivo por el que llama la atención es por sus grandes similitudes con la capital andaluza, hasta el punto de que muchos lo llaman «la pequeña Sevilla».

Se trata de Écija, un municipio que aunque muchos lo consideran un pueblo tiene una gran extensión de casi 1.000 km², siendo uno de los más grandes de la comunidad autónoma. Pese a su tamaño, todavía mantiene intacto el aire de pueblo tranquilo en el que se vive a otro ritmo diferente al de las grandes ciudades.

Se localiza en la campiña sevillana, en el valle del río Genil. Y, además de por sus monumentos e historia milenaria, también es bastante conocido por ser «la sartén» de España durante los veranos por ser uno de los lugares más calurosos de todo el país.

Sin embargo, lo más sorprendente de Écija no es el calor ni sus casi 1.000 km² de extensión. Lo que más sorprende a sus visitantes es la cantidad de monumentos que concentra en su casco antiguo y su historia. Posiblemente lo más reconocido del municipio sean sus torres: un total de 11 campanarios que se alzan entre los tejados del centro histórico.

Estos campanarios se están repartidos por conventos e iglesias y entre ellos destaca la torre de San Juan, así como las torres de las iglesias de San Gil y Santiago. Por otra parte, también merece una visita la iglesia de Santa María, que se sitúa en una de las plazas principales de Écija y que fue construida en el siglo XVIII. Y no muy lejos de este lugar están la iglesia de la Limpia Concepción y la iglesia de la Santa Cruz, que es la más antigua de la localidad.

La ciudad de los palacios

Además de iglesias y torres, Écija también cuenta con varios palacios que son auténticas joyas del barroco andaluz. Uno de los más destacados es el Palacio de Benamejí, con una fachada de mármol y un patio porticado en el que se muestran el poder de las familias nobles que lo habitaron. En la actualidad este edificio se usa como Museo Histórico Municipal y en él se pueden ver diferentes piezas de gran valor para el municipio.

El Palacio de Peñaflor es otro de los palacios emblemáticos de Écija. En este caso destaca por ser el balcón más largo de España, con más de 50 metros. Y también merece la pena visitar el Palacio de Valhermoso y el Palacio de Justicia. Además de disfrutar de sus torres y palacios, un plan perfecto para descubrir Écija consiste en pasear tranquilamente por sus plazas y calles. Un recorrido en el que hay que visitar sí o sí la Plaza de España, la Plazuela de Santa María y la Plaza de Abastos.

Un lugar, Écija, que cuenta con unas raíces realmente antiguas que se remontan a la época romana, momento en el que fue una de las principales colonias de la provincia Bética bajo el nombre de Augusta Firma Astigi. Y pese a todo lo que tiene que ofrecer, es una localidad relativamente desconocida fuera de Andalucía, por lo que pese a ser una «pequeña Sevilla» no está masificada y mantiene intacto su carácter acogedor, siendo perfecta para una escapada de fin de semana.