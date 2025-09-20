Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos paseros proceden a demostrar el proceso de elaboración y pisa de una tradicionales G. Juárez

El pueblo de Andalucía que regala 1.000 kilos de uvas a los visitantes

La previsión municipal apunta a una afluencia masiva de 10 mil visitantes que desborda con creces el censo de 984 habitantes

C. L.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:37

Miles de kilos de uvas para locales y visitantes. Esa es la promesa del municipio de la Axarquía malagueña del moscatel en su gran cita: el 'Día de la Pasa', una jornada que convierte al municipio de El Borge en escaparate del ciclo tradicional de la uva moscatel, con reparto gratuito de mil kilos de uva y pasas y 500 litros de vino, exhibiciones de oficio y ambiente popular.

El Ayuntamiento de El Borge ha explicado que el acto central combinará demostraciones del proceso, desde el trabajo en el viñedo hasta la pasa, con el distribución entre el público y la puesta en valor de las tradiciones locales. La previsión municipal apunta a una afluencia masiva de 10 mil visitantes que desborda con creces el censo de 984 habitantes, con turistas de toda Andalucía y también de Holanda, Inglaterra o Alemania.

El Ayuntamiento de El Borge ha señalado que la fiesta nace para reconocer a los viticultores y reforzar la promoción de un producto que define a la zona: Reivindica ser el mayor productor de uva pasa moscatel de España por superficie.

Entre las novedades de esta edición, la organización refuerza el papel del Centro de Interpretación Vivo, un viñedo municipal con casa de labor donde a lo largo del año se realizan visitas, degustaciones y demostraciones del oficio. El edil ha subrayado que todo lo que se muestra el 'Día de la Pasa' se puede vivir durante el resto del año en esas instalaciones municipales, con actividades pensadas para divulgar la cultura de la moscatel y dinamizar la economía local.

La fiesta de la uva es una buena excusa para visitar un minicipio del interior de la provincia de Málaga con un rico patrimonio, entre los que destacan la Galería del Bandolero, que el municipio presenta como la mayor colección de bandolerismo romántico en España, y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, con un artesonado mudéjar cuyo techo central cuenta con alrededor de 500 años. Además, el entorno invita a conocer su espacio natural con rutas de senderismo entre viñedos y cultivos tropicales, con vistas al mar desde las colinas y panorámicas de los pueblos vecinos.

Para comer, los productos de la tierra reinan en sus establecimientos, entre ellos la Posada del Bandolero, reconocida con un Solete. El municipio dispone, además, de numerosas casas rurales para encontrar aquí la desconoexión de las grandes ciudades que muchos viajeros buscan.

