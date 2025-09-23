El pueblo de Andalucía que tiene su propia Fontana de Trevi: National Geographic le da un '10' Se llama Fuente del Rey y atrae la atención de los muchos visitantes que llegan a la comarca de la Subbética

Cada rincón de Andalucía tiene algo especial. Tanto es así que cuesta elegir. Pero hay localidades que cuentan con algo que las hace especiales. Eso es lo que ocurre con un municipio de la comarca de la Subbética cordobesa en la que el barroco no es un estilo ajeno. Lo que resulta menos común es encontrarse con espacios de una grandiosidad como la Fuente del Rey en Priego de Córdoba. Un espacio que ha llamado la atenciónd e National Geographic, que le ha dedicado un artículo y la compara con la mismísima Fontana de Trevi de Roma.

Aunque el complejo que hoy se admira data de inicios del siglo XIX, todo comenzó en el siglo XVI, cuando el artista Francisco del Castillo diseñó la Fuente de la Salud para canalizar un manantial homónimo. Pero este no destaca por asemejarse a los diseños de Bernini y coetáneos en la capital italiana, sino por ser un muro almohadillado con una imagen de la Virgen de la Salud flanqueado por moldura y pináculos.

La gran transformación de la fuente tuvo lugar en 1789, cuando el escultor de la vecina Alcalá la Real Remigio del Mármol amplió el proyecto con tres estanques más en donde asoman las referencias a la Fontana di Trevi romana. En primer lugar está el estilo, de un barroco elegante, con rasgos clasicistas y con una fuerza portentosa.

Después asoma la espectacular escultura de Neptuno, dios del mar en la mitología romana, que aparece imponente con su tridente, rodeado de criaturas marinas. Esta figura central, ubicada en el pilón superior, «no solo es una referencia a la Fontana di Trevi, sino que también simboliza la importancia del agua como fuente de vida y prosperidad para la comunidad», destaca National Geographic.

Esta escultura central está flanqueada por otros dos estanques. En el primero, de estilo neoclasicista en la estatua de un león y una serpiente luchando, es obra del escultor José Álvarez Cubero. Por su parte, en el tercer pilón llaman la atención los 139 caños decorados con figuras y caras grotescas que completan este curioso monumento, reconocido como Bien de Interés Cultural desde 1985.