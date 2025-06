El PSOE-A rechaza «extender la mancha de tres sinvergüenzas a todo el partido»

Europa Press Miércoles, 18 de junio 2025, 13:37 Comenta Compartir

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha defendido la actuación «rotunda» de la dirección federal del PSOE ante la corrupción al hilo del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la pasada semana provocó la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización, al tiempo que ha rechazado las «lecciones de moralidad» que provengan del PP, y «extender la mancha» que dejan «tres sinvergüenzas» a «todo el partido» socialista.

Así lo ha señalado Ángeles Férriz en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz que ha iniciado subrayando que a los socialistas les «duele y nos rompe que haya compañeros que manchen» los «valores, principios», el «trabajo» y la «honradez» de los socialistas de una «manera tan burda y obscena».

En ese punto, ha diferenciado al PSOE del PP, ya que, según ha sostenido, mientras el Partido Popular «tiene naturalizada la corrupción en sus filas», los socialistas «ni la tenemos ni queremos tenerla normalizada», y «por eso actuamos desde el minuto cero, por eso no lo tapamos, por eso no lo justificamos, por eso no mantenemos en los cargos» a quienes protagonizan esos casos.

En esa línea, ha criticado que haya «dirigentes» del PP que en los últimos días traten de dar a los socialistas «lecciones de moral, de ética, de transparencia, de democracia», y lo ha considerado «curioso, porque parece que lo de la indignación va sólo con los demás, no con ellos», según ha comentado.

Así, la portavoz socialista se ha preguntado si al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que «está muy indignado» con la corrupción que afecta al PSOE, «no le indignan» los casos de «la alcaldesa de Marbella» (Málaga), Ángeles Muñoz (PP), «casada y madrastra de un narcotraficante, con doce millones de euros que no ha sido capaz de contarnos de dónde le viene», y del que fuera director general de Pesca José Manuel Martínez, al que «han tenido que echar del Gobierno» andaluz «porque hacía chanchullos y aprovechaba su posición y su cargo para beneficiar a la empresa de la que venía».

También ha preguntado si al presidente 'popular' andaluz «no le indignan» los casos del «vicepresidente de la Diputación de Almería que hacía negocios con las mascarillas», o del delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, «y sus tejemanejes con el tanatorio (de Mairena del Alcor)», y ha cuestionado si es que todos estos representantes del PP «no tienen que dimitir, porque algunos de ellos están imputados», según ha subrayado.