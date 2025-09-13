PSOE-A denuncia «una doble traición de Moreno Bonilla en una semana a Andalucía» Cuenca critica el rechazo reducción de la jornada laboral en el Congreso y a la quita de la deuda

El portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca, ha denunciado una «doble traición» de Moreno Bonilla en una semana a Andalucía. «En primer término, 25 diputados andaluces del PP votaron que no a la reducción de la jornada laboral en el Congreso para, posteriormente, rechazar en el Parlamento andaluz la quita de la deuda», afirma.

Así lo ha expresado Cuenca en una rueda de prensa, en la que ha condenado que «Moreno Bonilla esté más pendiente y sea más fiel a los dictados del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que a las necesidades de los andaluces y andaluzas».

«Votar que no a la quita de la deuda cuando supone aliviar la carga que tienen los andaluces y andaluzas es una traición y un lastre en capacidad de inversión», ha detallado el portavoz. Además, ha recordado que rechazar la quita de la deuda que ofrece la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone caer en una «contradicción tremenda», ya que en el año 2018 votaron que sí a la «misma propuesta».

En los mismos términos se ha expresado el socialista para referirse a la negativa de los 25 diputados andaluces a la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados:

«No solo fastidia a los andaluces sino que demuestra que están en su interés particular. En el interés de unos pocos en contra de la inmensa mayoría de Andalucía». Seguidamente, Cuenca ha expresado que esto ahonda «aún más» en la «estrategia del PP», que entiende que «lo mejor que tiene que hacer es confrontar de forma permanente con el Gobierno de España».

En este sentido, el socialista ha lamentado que, además, Moreno Bonilla viva inserto en la «mentira», ya que estamos «posiblemente en la etapa en la que Andalucía tiene más fondos transferidos del Gobierno de España, más inversiones y recursos disponibles». Ante esto, Andalucía tiene «los peores servicios públicos», ha asegurado.

Así, el portavoz ha señalado los 533 millones de euros que en agosto el Gobierno andaluz transfirió a la sanidad privada. Tras este hecho, Cuenca ha preguntado al Gobierno andaluz que «¿por qué no se transfieren a la pública, por qué no los utilizan para contratar profesionales que, por desgracia, se van a otras comunidades?». La respuesta, ha continuado, es porque en otras comunidades «sí les dan» la «dignidad en los contratos y periodos largos de trabajo», frente a la «deteriorada» situación de la sanidad andaluza.

María Jesús Montero, «la mejor candidata» para Andalucía

Cuenca ha recordado que en el día de ayer el PSOE de Andalucía celebró una Comisión Ejecutiva Regional para «certificar» la alternativa de María Jesús Montero para Andalucía. «Frente a la permanente traición y desmantelamiento de los servicios públicos, María Jesús Montero supone fortaleza y garantía de gestión», ha expresado.

El portavoz ha aseverado que «hemos conseguido que se le caiga la careta al señor que no gobierna, que no hace nada, que ha decidido que San Telmo es un espacio de Marketing. Lleva siete años de postureo, con una sonrisa cínica sin ser consciente de lo que sufren los andaluces».

Ante el «desprecio permanente» de Moreno Bonilla, toca «calle, realidad y ponerse en la piel de lo que sufren los andaluces y andaluzas». El PSOE «está preparado», ha apostillado.