Vox propone congelar el sueldo a los diputados y el PP se opone Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento. / Julio Muñoz. EFE El portavoz popular coincide con la de Adelante Andalucía en tildar de «electoralista» y «demagógica» la iniciativa de los voxistas M. D. T. SEVILLA Jueves, 3 octubre 2019, 01:03

El grupo Vox puso ayer de acuerdo al PP con Adelante Andalucía en el Parlamento. Estos dos partidos fruncieron el entrecejo y se mostraron incrédulos por la iniciativa de Vox de congelar el sueldo de los diputados en el Presupuesto de 2020. La retribución base de un diputado es de 3.197,58 euros brutos, aunque los 109 parlamentarios incrementan estos ingresos con dietas y suplementos según las distintas responsabilidades, complementos que van de los más de 1.600 euros para la presidenta de la Cámara a los casi 200 de un secretario de mesa en una comisión. El Parlamento aprobó el pasado marzo una subida salarial del 2,5% para los diputados, igual para los empleados de la Cámara.

Esta es la razón principal que esgrime el grupo parlamentario de Vox en una enmienda a los presupuestos del Parlamento de Andalucía de 2020 en la que propone la congelación salarial y que no se aplique una subida del 2% en sus emolumentos según lo previsto. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, dio a conocer la enmienda a la subida que atribuye a los socios del bipartito PP y Cs, ya que son los responsables de presentar las cuentas de la Junta. Vox es el socio necesario para que las mismas salgan adelante, por lo que la enmienda de la congelación salarial parece ir encaminada a cierto protagonismo en las negociaciones o a meter presión en un periodo preelectoral.

«Es una cuestión de coherencia. Si estamos defendiendo que haya una administración responsable y que los gastos se vayan justificando y constriñendo es algo que hay que llevar a efecto para reducir el gasto político», esgrimió en su comparecencia ayer en el Parlamento, según Efe. Aunque aún no se conocen los Presupuestos de la Junta, los grupos pueden presentar enmiendas hasta este jueves sobre las cuentas de la Cámara. La votación se efectuará el próximo miércoles y no tiene visos de prosperar, ya que el PP ha dado a entender su negativa.

El portavoz parlamentario de este partido, José Antonio Nieto, calificó de «pura demagogia» la propuesta de Vox sobre la congelación salarial de los diputados. Defiende que a los parlamentarios andaluces se les debe aplicar lo mismo que al resto de los trabajadores españoles, una subida según el IPC, según dijo también en rueda de prensa, según Europa Press. Nieto explicó que la costumbre es aplicar a los diputados la misma subida salarial que a los funcionarios, que él interpreta que no es que los parlamentarios se incrementen así mismos el sueldo. «Ese criterio está recogido en el reglamento del Parlamento para evitar que los diputados tuvieran la tentación de aplicarse una subida salarial superior a la del resto de trabajadores de esta casa», recalcó.

Nieto también recordó que durante la crisis, los diputados decidieron suspender las subidas salariales e, incluso, en dos ocasiones se produjeron bajadas de salarios de hasta un 20%. No recordó, sin embargo, la congelación salarial de los funcionarios e incluso la pérdida de pagas extraordinarias, luego compensadas.

«Yo no creo que en este momento, salvo que se quiera estar en una postura de pura demagogia, haya argumentos para que a los diputados no se les aplique lo que cualquier trabajador en España reclama, que es que se actualice su salario según el IPC», afirmó el portavoz popular. El PP junto al PSOE son los partidos mayoritarios de la Cámara y nunca han mostrado diferencias en cuanto a subidas de emolumentos de los parlamentarios. De hecho el portavoz socialista, José Fiscal, dijo que la iniciativa de Vox «no merece» consideración «porque un día dicen una cosa y otro, otra distinta». Sorprendió que también pusiera reparos el grupo Adelante Andalucía, que ha reclamado de forma insistente que el Parlamento no pague a los diputados dietas en los meses no lectivos, como enero y agosto. Adelante, en realidad, no critica la congelación de los sueldos, sino que se le haya ocurrido a Vox cuando era bandera suya.

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Angela Aguilera, desconfía de la iniciativa de Vox, que atribuye a la campaña electoral. «¿Ahora le va a dar el prurito ético a Vox?», ironizó en conferencia de prensa al ser preguntada sobre la enmienda que ha presentado dicho grupo al presupuesto del Parlamento para 2020. Aguilera atribuye la propuesta de Vox a que «estamos en campaña electoral». Y recordó que su grupo se opuso a lo mismo sin su apoyo. «Ya defendimos en su momento que no se subiera el sueldo a los diputados amparado en la subida de la plantilla del Parlamento».», arguyó.