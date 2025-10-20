El profesor que se ha hecho viral por enseñar a sus alumnos en Vietnam a hablar en andaluz: «No ni naaa» David Jiménez da clases de inglés, pero a la vez enseña a sus alumnos algo más del origen de su maestro y de las costumbres de su tierra

Alberto Flores Lunes, 20 de octubre 2025, 10:56

Se suele decir que los andaluces son de los españoles más orgullosos de su tierra y de llevar a gala haber nacido en esta tierra. Viendo el ejemplo de un profesor malagueño en Vietnam, esto se confirma. David Jiménez es un maestro de inglés de 33 años que en 2019 cambió su ciudad natal por el sudeste asiático. En las últimas semanas, este joven se ha hecho viral en redes sociales por enseñar a sus alumnos vietnamitas algunas expresiones típicas del dialecto andaluz, tales como «no ni ná, sa matao o ven pa acá».

Este docente vive y trabaja actualmente en Hanoi después de pasar un tiempo en Bangkok, la capital de Tailandia: «Me apasionó el estilo de vida, la comida, la gente, esos viajes cortos de una hora a otro país», cuenta Jiménez en una entrevista para el diario Infobae. El hecho de que en Vietnam hayan apostado fuerte por el inglés en las escuelas le ha llevado a cambiar de aires.

Señala que la adaptación al país asiático es complicada «El tiempo, la continaminación, los ruidos, el tráfico... Hay que venir con un plan, buena actitud y positivo», asegura. Pero lo llevao con mucho optimismo y no para de hacer cosas. Además de las clases de inglés a niños de tres a seis años en un colegio privado, donde trabaja en dos turnos partidos de mañana y tarde, va al gimnasio o preparo alguna actividad. Además, ha iniciado un pequeño negocio con actividades extracurriculares, explica.

Las condiciones laborales en Vietnam son otro punto a favor para que este profesor se haya decantado por mudarse allí. Y es que sus gastos son mínimos. En Vietnam se pude comer en la calle por dos o tres euros y su alquiler es bastante asequible, mientras que para gastos extraordinarios, aguarda a volver a España durante las vacaciones de verano. «Se puede vivir con menos de 1.000 euros aquí, hay meses que he podido ahorrar el sueldo mínimo de España. Eso allí es algo absolutamente impensable», señala.

«Tengo 33 años y me gustaría estar aquí dos, tres o cuatro años más y después volver a España. Su calidad de vida no la hay en ninguna parte del mundo. El problema es la economía y los salarios bajos», recalca.

Para quienes estén pensando en emigrar a Vietnam, David les recomienda venir con la mente abierta: «Animo a la gente a que vengan, que lo disfruten, que vean los pros y los contras y que ellos, como persona, digan si les merece la pena o no». Antes, recomienda a los jóvenes prepararse profesionalmente y, a partir de ahí, «busca un lugar donde se te dé valor, donde puedas ahorrar, viajar y sentirte libre».