Los presupuestos andaluces de 2026 serán récord en inversiones, con 6.413 millones de euros

Viernes, 24 de octubre 2025

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 serán récord en su cuantía total, con 51.597 millones de euros que suponen un incremento de 2.761 millones de euros (o del 5,6% en términos porcentuales) en comparación con los del año anterior. Esto ya se sabía, pero la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha desvelado esta mañana en un encuentro organizado por SUR que, además, serán récord en inversiones, pues destinarán 6.413 millones de euros a este capítulo, una cifra que representa el 12,4% del presupuesto total y que marca un crecimiento del 10% respecto al año en curso, «y un 73% más que en el último presupuesto del anterior gobierno socialista, en 2018», ha remachado.

Infrafinanciación

Este esfuerzo inversor, ha añadido España, está haciéndose «a pulmón» porque Andalucía sigue «infrafinanciada» con un sistema de reparto autonómico que es «injusto». «Andalucía cada año pierde 1.528 millones de euros por una ley de financiación de 2009 que, curiosamente, firmaron Rodriguez Zapatero y Esquerra Republicana. Por cada andaluz recibimos 182 euros menos que la media española, 248 euros que un ciudadano de Cataluña, 869euros menos que uno de Cantabria. Estamos trabajando con una mano atada a la espalda», ha criticado la consejera, apuntando hacia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: «No puede ser que no se haya creado un fondo transitorio de nivelación para compensar la desigualdad que sufrimos las comunidades infrafinanciadas, que somos Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha». «No pedimos solidaridad; pedimos igualdad, como marca la Constitución Española», ha concluido.