Presentan una guía de simulacro de tsunami en Andalucía: zonas en mayor riesgo y qué hacer

Esta semana, el jueves 20 de noviembre, tendrá lugar un simulacro de tsunami en Andalucía como nunca se había visto en nuestro país. Y es ... que tanto Cádiz capital como varios municipios costeros cercanos serán el escenario de 'Respuesta25', el mayor simulacro de emergencia por maremoto que se ha realizado hasta la fecha en España.

Será una actuación a gran escala con un claro objetivo: poner a prueba la capacidad de respuesta, coordinación y comunicación de la ciudadanía y los diferentes organismos ante una emergencia de este tipo. Y en el simulacro participarán 19.000 ciudadanos y 1.000 operativos de seguridad, que tendrán que hacer frente a la recreación de un terremoto de magnitud 7,6.

El simulacro tiene como organizadora a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA), agencia perteneciente a la Junta de Andalcía. Y la meta que persigue esta agencia es poner en ejecución el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía, un plan pionero en España considerado como uno de los más completos de Europa.

¿Cómo será el simulacro?

Todo comenzará a las 10:03 horas de la mañana del jueves, cuando los ciudadanos recibirán una alerta en sus dispositivos móviles a través del sistema ES-Alert. Una vez suceda, tendrán aproximadamente una hora para alcanzar una zona segura antes de que tuviera lugar el impacto de la primera ola del tsunami.

El epicentro del simulacro será Cádiz capital, pero también participarán en la prueba otros municipios de costa como Chipiona, Conil de la Frontera, Rota, Puerto Real, Los Barrios o La Línea de la Concepción. Por ejemplo, en la zona portuaria de El Puerto de Santa María la Unidad Militar de Emergencias (UME) hará prácticas de búsqueda de desaparecidos junto a sanitarios y bomberos.

Durante el simulacro se evacuarán en altura y de forma horizontal hoteles, centros de mayores y centros educativos. Y habrá acciones concretas como la protección del patrimonio cultural en el Museo de Cádiz o el rescate de quienes podrían no haber accedido al mensaje de ES-Alert.

Con esta prueba se llevará a cabo el cuarto simulacro realizado en Andalucía desde 2021. Un paso necesario que, según los organizadores, es vital para la preparación y sensibilización de la población ante riesgos naturales que suceden cada vez con mayor frecuencia.

¿Qué hacer en caso de tsunami?

Este simulacro tiene por objetivo que la población sepa cómo actuar en caso de que un tsunami afecte a nuestro territorio. En este caso, la Junta de Andalucía ofrece una serie de instrucciones básicas que deberían seguir todos los ciudadanos:

• Estar en alerta tras un maremoto porque después puede venir un tsunami. Y después de la ola inicial pueden llegar más.

• No utilizar coches ni ascensores.

• Buscar la máxima altura posible, como mínimo de una cuarta planta, cercana.

• Ayudar a otras personas si necesitan acceder a tu vivienda para estar a salvo.

• Tener una radio analógica por si hay un apagón.

• Cerrar las llaves de agua, luz y gas de la vivienda y apartarse de las ventanas y el mobiliario.