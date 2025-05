La predicción de Manu Sánchez por el resultado de Melody en Eurovisión que dejará mal a los andaluces

C. L. Sábado, 17 de mayo 2025, 10:54 Comenta Compartir

Llegó el día de Eurovisión y todas las miradas en España están puesta en la sevillana Melody. La representante de España en la 69ª edición del Festival de Eurovisión actuará este sábado 17 de mayo en la sexta posición de la gran final del concurso que abrirá Kyle Alessandro (Noruega) y cerrará Shkodra Elektronike (Albania).

Así lo ha dado a conocer la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que ha comunicado a los países participantes en el Festival de Eurovisión 2025 cuál será este sábado el orden de actuación de la gran final. La televisión suiza SRG SSR y los productores de la UER han asignado un puesto a cada país.

Melody se subirá al escenario del St. Jakobshalle en Basilea (Suiza) para defender 'Esa Diva' en torno a las 21.35 horas, después de Lituania y antes de Ucrania. «Hay que cantar en cualquier momento y hacerlo con buena actitud», afirmaba la sevillana el pasado martes. Se trata de la quinta edición consecutiva que España actúa en la primera mitad de la gran final que podrá verse a partir de las 21.00 horas en La 1 y RTVE Play.

Antes de su gran momento, uno amigo suyo, el presentador de Canal Sur y humorista Manu Sánchez, gran defensor de Andalucía, ha vaticinado lo que ocurrirá con la cantante sevillana: «Y recuerden: Melody SOLO será española si gana. Si no… prepárense para los titulares tipo: «La andaluza nos deja en el puesto 16». Guarden esto. Y espero equivocarme. Esa Diva es muuuy grande. ¡Avanti! Te adoro, Melody. Eres la mejor.», ha comentado en redes sociales.

Y recuerden: Melody SOLO será española si gana. Si no… prepárense para los titulares tipo: “La andaluza nos deja en el puesto 16”. Guarden esto.



Y espero equivocarme. 🤞🏼#EsaDiva es muuuy grande. ¡Avanti!



Te adoro, @soyyomelody. Eres la mejor. pic.twitter.com/H8uyEIodNx — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) May 16, 2025

Además de los votos de los jurados profesionales, el público de los países participantes, podrá hacerlo a través de la app oficial del festival, de llamadas telefónicas, de SMS y de la web www.esc.vote. A través de esta última modalidad, podrán votar hasta 20 veces por su país favorito. Las votaciones empezarán cuando acabe la primera canción y estarán abiertas hasta aproximadamente 40 minutos después de la presentación de la última canción.

Los países que no participan en Eurovisión ('Rest Of The World') pueden emitir sus votos a partir de las 00.00 horas del 17 de mayo y contabilizan como si fuesen un solo país. Para estos, la forma de votación es través de la app oficial de Eurovisión o en la web www.esc.vote. Estos países no participantes podrán volver a votar durante la gala. Las votaciones se abrirán de nuevo justo antes de la primera actuación y unos 40 minutos después de haber presentado la última canción.