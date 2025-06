El PP seguirá en Andalucía su movilización social en contra del Gobierno de Pedro Sánchez

Andalucía será el escenario elegido por el PP para dar continuidad a su movilización social contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la concentración del ... pasado domingo en Madrid en la que participó el presidente de la Junta y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno.

El lugar elegido será Málaga, que acogerá el próximo domingo otro acto multitudinario para exigir a Pedro Sánchez que ponga fin a la legislatura y convoque de inmediato elecciones generales, con lo que el PP andaluz se implica en esta campaña de movilización ciudadana para calentar motores también con vistas al año electoral que se avecina en Andalucía en 2026.

Juanma Moreno participará en este segundo acto de fuerza de los populares en Andalucía para evidenciar la «minoría social» que sufre el Ejecutivo socialista en una situación, a su juicio, «difícil de mantener».

El PP andaluz quiere repetir el próximo domingo el «éxito» de Madrid y aspira a movilizar a la ciudadanía para dar una respuesta contundente ante la coyuntura política a la que ha llevado al país el Gobierno del PSOE.

Desde las filas populares se muestran convencidos de que el domingo se volverá a demostrar el «amplio respaldo ciudadano a las políticas de Juanma Moreno y a la alternativa que plantea Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional frente a la agonía de siete años de desgobierno con Pedro Sánchez».

Juanma Moreno consideró ayer un «éxito» la concentración de Madrid «porque no es fácil juntar a decenas de miles de personas que de manera voluntaria en un día prácticamente ya de verano para dar una respuesta cívica, sensata y serena, pero al mismo tiempo contundente» contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente andaluz aseguró que «Pedro Sánchez solo puede gobernar en una cesión permanente, constante y humillante con los partidos nacionalistas y con Puigdemont y su única intención es seguir al frente del Gobierno, otra cosa bien distinta es que lo pueda lograr», de ahí la importancia de la presión social para que convoque elecciones.

Asimismo, mostró su preocupación por que el Congreso está «absolutamente paralizado, incapaz siquiera de sacar la ley más importante», como son los Presupuestos Generales del Estado,Moreno, en declaraciones Tele 5, sostuvo que el presidente del Ejecutivo español está «acosado por todo el calendario judicial y por todos los procedimientos judiciales que están abiertos en torno a su gobierno y en torno a su persona».

El líder del PP andaluz puso de relieve también la necesidad de parar a Pedro Sánchez y señaló que «hay que frenarlo de una manera democráticamente y cívica a través de las urnas y mientras no sean convocadas elecciones generales, habrá que hacerle llegar que estamos absolutamente en contra y que no vamos a permitir estos excesos de poder que él está utilizando de manera sostenida al no querer convocar elecciones porque es consciente de que va a perder».

Críticas a Óscar Puente

Por otro lado, Moreno cargó ayer también contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, al que instó a «dedicar sus energías y su mucho o poco talento a intentar resolver los problemas de los españoles y no a estar insultando permanentemente a los demás».

Moreno se refirió a las críticas del ministro que lo tildó de «falangista» por decir que Sánchez, tendrá que adelantar las elecciones generales «a palos», una expresión «muy fácil» de entender que se utiliza como sinónimo de «a la fuerza o de que uno se ve arrastrado a algo».

En este sentido, el jefe del Ejecutivo andaluz lamentó que «haya un ministro que le dedica mucho más tiempo a los tuits, a insultar y a calumniar que a arreglar el grave problema de transporte y el colapso ferroviario que afecta a Andalucía». Los populares andaluces pretenden demostrar el amplio respaldo de la región a la alternativa que plantea Núñez Feijóo.