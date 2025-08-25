Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno y María Jesús Montero sonríen en un acto en el Parlamento andaluz. EP

PP y PSOE, «preparados» para afrontar un eventual adelanto electoral

Los dos partidos mayoritarios afrontan el nuevo curso político listos ante esta hipótesis, tanto a nivel autonómico como nacional

José Luis Piedra

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:31

PP y PSOE, lo dos partidos mayoritarios en Andalucía, aseguraron ayer encontrarse «preparados» para un eventual anticipo electoral antes de final de año, una hipótesis ... que está en el aire de la atmósfera política andaluza y que se configura como la gran incógnita con la que se abrirá en breve el nuevo curso político tras la pausa estival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  3. 3

    Estabilizado el incendio forestal en Alhama
  4. 4 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  7. 7 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español
  8. 8 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  9. 9 La nueva creación de la calle Elvira
  10. 10 El Puente de Piedra de Isabel II de un pueblo de Granada cumple 166 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal PP y PSOE, «preparados» para afrontar un eventual adelanto electoral

PP y PSOE, «preparados» para afrontar un eventual adelanto electoral